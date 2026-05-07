¿Tu visa estadounidense se venció?: conoce el plazo para obtener un nuevo documento solo enviando el pasaporte

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos que poseen una visa para Estados Unidos y se enfrentan al vencimiento del documento cuentan con un periodo de gracia específico para realizar el trámite de renovación de forma simplificada.

Según información técnica proporcionada por el ex cónsul la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, Brent Hanson, la posibilidad de evitar una comparecencia personal ante los oficiales consulares depende estrictamente de la fecha de caducidad. El proceso permite que, bajo ciertas condiciones de temporalidad, el solicitante únicamente deba remitir su documentación y solicitud para obtener la aprobación del nuevo visado.

El periodo de gracia de un año

El factor determinante para calificar al proceso de renovación por correo es que no haya transcurrido un tiempo excesivo desde que el documento dejó de ser vigente. Hanson señaló que el límite establecido por las autoridades consulares es de doce meses.

"Depende de hace cuánto venció; si venció recientemente se puede renovar hasta que pase un año después de la fecha de vencimiento", explicó Hanson.

Requisitos para la exención de entrevista

Si el trámite se inicia dentro del plazo de un año tras el vencimiento, el sistema permite omitir la fase de preguntas con un oficial, lo cual reduce estadísticamente las probabilidades de rechazo. Sobre este procedimiento, el excónsul indicó:

"Solo mandar su pasaporte y su solicitud y ya te esperamos fácilmente aprobar; ahora, si ha pasado más de un año, le va a tocar una entrevista".

Esta distinción es fundamental, ya que una vez superado el primer año de vencimiento, el caso deja de considerarse una renovación automática y el solicitante debe someterse nuevamente al escrutinio presencial.

Diferencias en la tasa de aprobación

La diferencia entre realizar el trámite a tiempo o fuera de plazo radica en el nivel de evaluación que aplica el consulado. Hanson enfatizó que tener un historial previo de viajes ayuda en la renovación directa, mientras que la entrevista presencial eleva el rigor del proceso. Las autoridades mantienen este criterio para validar que el comportamiento del viajero en visitas anteriores haya sido el adecuado antes de emitir una nueva autorización de entrada al país.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube