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La C.A. Metro Los Teques informó que este jueves 7 de mayo ejecutará una jornada de mantenimiento correctivo de "alto impacto" en su infraestructura ferroviaria.

A través de un comunicado, la empresa precisó que las labores consisten en la sustitución de 63 metros de rieles dentro del Túnel Carrizalito, lo que generará restricciones en el traslado de usuarios hacia la capital.

Conoce el horario de las restricciones en el Metro Los Teques este 7 de mayo

Los trabajos técnicos se realizarán en horario diurno, iniciando a las 10:00 a. m. y culminando a las 5:00 p. m., con el fin de garantizar la seguridad y prolongar la vida útil del sistema.

Debido a la magnitud de la intervención en el tramo Las Adjuntas - Ayacucho, se estima que se presentarán restricciones temporales que incrementarán los tiempos de recorrido entre las estaciones Alí Primera y Las Adjuntas.

No obstante, el servicio funcionará sin alteraciones entre las estaciones Independencia y Alí Primera.

Ante ello, el personal especializado intervendrá la vía férrea durante siete horas consecutivas. Por tal motivo, la institución ferroviaria exhorta a los ciudadanos a tomar previsiones y anticipar su salida, ya que el flujo de trenes hacia la conexión con el Metro de Caracas será más lento de lo habitual.

Finalmente, el Metro Los Teques agradeció la comprensión de la colectividad y reiteró que estas labores son indispensables para ofrecer un viaje más rápido y seguro a largo plazo.

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