Restricciones en el Metro de Los Teques este 29 de abril: aquí los tramos con demoras

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La compañía Metro de Los Teques emitió un aviso importante a sus usuarios para este miércoles 29 de abril, debido a la ejecución de trabajos de mantenimiento de "alto impacto" en la vía férrea que conecta la capital mirandina con la ciudad de Caracas.

Según la información compartida a través de sus redes sociales, las labores se llevarán a cabo en un bloque de siete horas.

Al respecto, los trabajos inician a las 9:00 a. m. y culminan a las 4:00 p. m., por lo que durante este periodo la movilidad se verá comprometida con posibles retrasos en el tiempo de recorrido, específicamente en el tramo:

Estación Alí Primera – Estación Las Adjuntas (conexión con Metro de Caracas).

¿Cuáles tramos operan con normalidad?

La empresa informó que la operación comercial no se detendrá por completo. El servicio funcionará con total normalidad y en sus horarios habituales entre las estaciones:

Independencia – Guaicaipuro – Alí Primera.

Debido a que el enlace con Caracas (Las Adjuntas) presentará demoras, se exhorta a los pasajeros que viajan desde Los Teques hacia la capital a planificar su traslado con antelación o considerar el uso de transporte superficial (autobuses) si tienen compromisos con horarios estrictos durante la tarde de hoy.

La directiva del sistema ofreció disculpas por las molestias, y aseguró que estos trabajos son necesarios para optimizar la seguridad y el servicio de la vía férrea.

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