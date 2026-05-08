Llega la jornada "Caracas Sonríe" con Saime, INTT y créditos de línea blanca: sepa más

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Una megajornada de atención integral y servicios institucionales se despliega en la parroquia Caricuao bajo la conducción de la Alcaldía de Caracas con el operativo "Operación Caracas Sonríe".

La actividad impulsada por la alcaldesa Carmen Meléndez tiene como objetivo facilitar trámites legales, acceso a la salud, alimentación y financiamientos a los habitantes del suroeste de la ciudad.

El despliegue atenderá directamente el ámbito territorial de la Comuna Lanceros de la Victoria (UD4) y la Comuna Socialista Zoológico (UD3 y CC2).

Llega la jornada "Caracas sonríe"

La actividad se llevará a cabo este 8 de mayo en el sector UD3, al final de Cañagua, específicamente en los espacios del bulevar.

Entre los servicios figuran la agilización de documentos sin necesidad de trasladarse a las sedes principales:

El Saime estará activo para gestiones de cedulación y datos.

El INTT ofrecerá asistencia para licencias y registros vehiculares.

El SAPI brindará asesoría en propiedad intelectual, sumado al módulo especial de Atención a los Emprendedores de la zona.

Se ofrecerá asesoría jurídica gratuita y trámites municipales directamente en el sitio.

Créditos de línea blanca, feria de alimentos y ferretería

La jornada también contará con alternativas de abastecimiento y adquisición de bienes a precios subsidiados o bajo modalidades de financiamiento:

Créditos para el hogar: Financiamiento disponible para adquirir equipos de línea blanca y línea marrón.

Alimentación y hogar: Puntos de venta de Mercal para la compra de alimentos de la cesta básica y servicios de ferretería.

En materia de bienestar y atención social, los asistentes contarán con:

Consultas médicas: Servicios de salud general y entrega de medicamentos a través de farmacias móviles.

Ayudas técnicas: Entrega de bastones, sillas de ruedas y andaderas para personas con movilidad reducida.

Misión Nevado: Atención veterinaria gratuita, vacunación y desparasitación para las mascotas de la comunidad.

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