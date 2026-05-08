Consulado sobre Ruedas en el área de Chicago: citas y requisitos para jornada del 12 al 16 de mayo

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El Consulado General de México en Chicago, Illinois, continúa descentralizando sus servicios para acercar trámites esenciales a la comunidad mexicana en el área metropolitana.

Del martes 12 al sábado 16 de mayo de 2026, el programa "Consulado sobre Ruedas" se instalará en el suburbio de Maywood, Illinois, facilitando la obtención de documentos de identidad y asistencia legal sin necesidad de trasladarse a la sede central en el centro de la ciudad.

Trámites disponibles y documentación

Durante esta jornada móvil, los connacionales podrán gestionar los siguientes documentos indispensables para la vida cotidiana y la protección de su estatus en EEUU:

Pasaporte mexicano: validez por 3, 6 o 10 años.

validez por 3, 6 o 10 años. Matrícula Consular de alta seguridad: un documento de identidad aceptado por diversas instituciones locales.

un documento de identidad aceptado por diversas instituciones locales. Credencial para Votar (INE): trámite gratuito para ejercer derechos civiles desde el extranjero.

trámite gratuito para ejercer derechos civiles desde el extranjero. Actas de nacimiento: copias certificadas para quienes nacieron en México.

Además de la documentación, el Consulado desplegará personal del Departamento de Comunidades para ofrecer asesoría gratuita en áreas críticas: salud, educación financiera y orientación legal en temas migratorios, civiles y laborales.

Precios vigentes: pasaporte 3 años: $96. 6 años, $130. 10 años, $198 aproximadamente, sujetos a ajuste anual por la SRE.

Protección y emergencias migratorias:

Para la comunidad con o sin estatus legal, el Consulado mantiene activos sus protocolos de protección ante detenciones migratorias:

Línea de Emergencia (Chicago): 1-888-755-5511 (Asistencia en localización de detenidos y casos urgentes).

1-888-755-5511 (Asistencia en localización de detenidos y casos urgentes). Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): Disponible las 24 horas al 520-623-7874.

Ubicación y horarios

La sede del consulado móvil ha sido confirmada en un punto estratégico del suburbio oeste:

Lugar: Biblioteca Pública Distrital de Maywood (Maywood Public Library District).

Biblioteca Pública Distrital de Maywood (Maywood Public Library District). Dirección: 121 S. 5th Ave, Maywood, IL 60153.

121 S. 5th Ave, Maywood, IL 60153. Fechas: del martes 12 al sábado 16 de mayo de 2026.

¿Cómo agendar tu cita?: paso a paso

Es fundamental recordar que el servicio se brinda únicamente con cita previa.

Para evitar fraudes, el consulado enfatiza que las citas son gratuitas y no deben pagarse a gestores externos.

WhatsApp: Envía un mensaje al +1 (424) 309-0009. Es la opción más rápida y sencilla. Plataforma Web: Ingresa al portal oficial citas.sre.gob.mx. Teléfono: Llama al +1 (424) 309-0009 (MiConsulado).

Requisitos generales: para cualquier trámite se requieren tres elementos: prueba de nacionalidad (Acta de nacimiento), Identificación oficial con fotografía y Comprobante de domicilio (luz, gas, cable, etc.) en el área de jurisdicción.

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