¿Eres de EEUU? Prepárate para pagar $5.000 por entrar a este bar en CDMX

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Un club nocturno en la Ciudad de México está en el centro del debate internacional al implementar una política de precios que muchos consideran un acto de "justicia poética" frente a la gentrificación y la retórica política actual.

El bar Japan se ha vuelto tendencia global tras anunciar que cobrará a los ciudadanos estadounidenses una entrada de 5,000 pesos mexicanos (aproximadamente 300 dólares).

La medida, lejos de ser un error de cálculo, es una declaración política directa contra los insultos dirigidos hacia México desde las administraciones de Donald Trump y una respuesta al desplazamiento de locales en las colonias más populares de la capital.

El "Cover de la Revolución": descuentos por nacionalidad

El club Japan ha sido muy claro en su comunicación a través de redes sociales. El precio estándar de la entrada se ha fijado en 5,000 pesos, pero se aplica un sistema de descuentos escalonado basado en la nacionalidad y la "necesidad" económica frente al imperialismo:

Estadounidenses: pagan el precio total de 5,000 pesos (sin descuentos).

Turistas de otras nacionalidades: obtienen hasta un 93 % de descuento .

Mexicanos y Latinoamericanos: reciben un 95 % de descuento, pagando una fracción mínima del costo total.

“No es que cobremos más a los 'gringos', sino que ofrecemos descuentos a quienes lo necesitan”, explica el bar en sus anuncios, subrayando que la recaudación no engrosa las cuentas del establecimiento, sino que se distribuye íntegramente entre el personal del bar.

Una respuesta a Trump y la gentrificación

En una entrevista concedida a The Guardian, Federico Crespo, dueño del local, explicó que esta política busca compensar los "años de insultos" y los ataques constantes del gobierno estadounidense hacia México.

Sin embargo, el trasfondo más profundo es la gentrificación, un fenómeno que ha disparado los alquileres y el costo de vida en la Ciudad de México, obligando a los locales a mudarse a las periferias.

“Es una forma de entregar ese dinero a las personas más afectadas por este problema: los trabajadores que ahora deben recorrer mayores distancias para llegar a su empleo debido al aumento de las rentas”, señaló Crespo.

Al repartir el "cover" entre sus empleados, el bar intenta aliviar un poco la carga económica que la invasión de nómadas digitales y turistas ha generado en la zona.

Furor en redes sociales: "¿El inicio de una tendencia?"

La noticia ha generado una oleada de apoyo en plataformas como Instagram y X (antes Twitter). Cientos de internautas han celebrado la "conciencia de clase" del establecimiento y sugieren que esta medida debería extenderse a otros puntos turísticos afectados, como Cancún o Puerto Vallarta.

“Te amo, Japan. Arriba la conciencia de clase” , comentan algunos usuarios.

“Si Japan está en contra del imperialismo, mi corazón está con ellos”, rezan otras publicaciones.

Incluso ha surgido un movimiento que pide incluir en estos cobros elevados a visitantes europeos o extranjeros que se han establecido permanentemente en el país, con el fin de crear fondos que ayuden a los mexicanos desplazados por el aumento de precios y la pérdida de la identidad local.

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