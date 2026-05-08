Trump acusa a cárteles de controlar México y advierte respuesta de EEUU: sepa más

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica tras afirmar que los cárteles del narcotráfico controlan gran parte de México. Las declaraciones ocurrieron durante un acto oficial en la Casa Blanca, donde insistió en que el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense continúa siendo un problema crítico.

Trump aseguró que los estupefacientes siguen ingresando principalmente por la frontera sur y advirtió que Washington podría tomar medidas más fuertes si las autoridades mexicanas no intensifican sus acciones contra las organizaciones criminales, según informa Latinus.

"Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México, y nadie más. Son los cárteles, simplemente, quienes gobiernan".

Desde su regreso a la presidencia en 2025, Trump convirtió la lucha contra el narcotráfico y el fentanilo en una prioridad de seguridad nacional. La administración estadounidense ha endurecido su discurso y sus políticas contra los cárteles mexicanos.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense reiterando que México sí mantiene operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, también subrayó la importancia de respetar la soberanía mexicana. La mandataria defendió la cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad, aunque rechazó cualquier posibilidad de intervención militar estadounidense dentro del territorio mexicano.

Las tensiones entre México y Estados Unidos aumentaron durante los últimos meses debido a investigaciones judiciales, operativos antidrogas y acusaciones relacionadas con organizaciones criminales. Las declaraciones de Trump generaron preocupación entre analistas y sectores políticos de ambos países. Algunos consideran que el endurecimiento del discurso podría afectar la relación diplomática y aumentar la tensión regional.

Estados Unidos insiste en reforzar las medidas contra el tráfico de drogas, mientras México asegura que mantiene operaciones internas para enfrentar a las organizaciones criminales.

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