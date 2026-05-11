Muere Kevin González tras cumplir su último deseo: sus padres fueron deportados de urgencia a México desde EEUU

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Durante la tarde de este domingo 10 de mayo falleció el joven Kevin González de 18 años, en México tras haber cumplido su último deseo de reencontrarse con sus padres.

Afortunadamente, el día de ayer sábado, el joven Kevin logró disfrutar del abrazo de su madre al reencontrarse luego de 5 meses de espera a que fueran deportados desde Estados Unidos (EEUU).

Kevin González

Kevin González era un joven de 18 años, ciudadano americano, quien fue diagnosticado con cáncer de colon metastásico en etapa 4, durante su enfermedad estuvo separado de sus padres, por lo que su último deseo era reunirse de nuevo con ellos.

Este reencuentro tuvo lugar el día de ayer en la casa de la abuela de Kevin, en Durango, México, poco después de las 3:30 de la tarde, cuando llegaron sus padres a la vivienda.

Los padres que se encontraban en territorio estadounidense, solicitaron que los deportaran de inmediato hacia México y un juez de EEUU permitió la deportación urgente.