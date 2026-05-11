De España a Nebraska: ¿Dónde vigilarán a los 17 estadounidenses pasajeros del crucero con Hantavirus?

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La vigilancia epidemiológica sobre el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius ha escalado tras el traslado de 17 ciudadanos estadounidenses a una unidad de observación en la Universidad de Nebraska que cuenta con unidades especializadas en biocontención y observación para patógenos de alto riesgo.

Los pasajeros desembarcaron en las Islas Canarias después de que la embarcación permaneciera en alta mar por más de un mes. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) despachó un equipo de especialistas para coordinar el proceso de aislamiento de estas personas, quienes se mantendrán bajo monitoreo estricto durante las próximas semanas para descartar nuevos contagios de la cepa Andes, la única variante de este patógeno con capacidad comprobada de transmisión entre humanos.

Decesos y sospechas en el itinerario

Hasta la fecha, se han confirmado nueve casos, entre positivos y sospechosos, vinculados directamente con la actividad en el buque. El brote de hantavirus ya se ha cobrado la vida de tres personas: una pareja de origen holandés y una tercera mujer. Según las investigaciones preliminares, la pareja fallecida habría realizado recorridos previos por diversas zonas de Sudamérica, regiones donde la variante del virus es endémica.

A pesar de los fallecimientos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el resto de los 147 ocupantes de la nave no han manifestado síntomas clínicos hasta el momento.

Factores ambientales y reservorios animales

Expertos en mastozoología de la Universidad DePaul señalaron que la fragmentación de los hábitats naturales ha incrementado el estrés en las especies silvestres, facilitando la propagación de patógenos.

Aunque el hantavirus se asocia tradicionalmente a los roedores, investigaciones recientes han identificado a musarañas, murciélagos y zarigüeyas sudamericanas como posibles portadores. Los especialistas indican que la reducción de los bosques obliga a estos animales a convivir en espacios más reducidos, debilitando su sistema inmunológico y convirtiéndolos en reservorios más activos de diversos grupos virales.

"Por lo general, se trata de enfermedades transmitidas por roedores; sin embargo, hay evidencia de especies como musarañas, murciélagos y zarigüeyas que han demostrado ser huéspedes de estos virus", explicó Noé de la Sancha, investigador y experto en mamíferos.

Protocolos de aislamiento y seguimiento

Los ciudadanos estadounidenses que finalizaron su travesía en España deberán completar un periodo de cuarentena antes de regresar a sus hogares, seguido de un monitoreo adicional de 42 días. Médicos del Hospital Saint Anthony explicaron que, si bien los síntomas pueden confundirse inicialmente con otras afecciones respiratorias, el conocimiento médico sobre este virus es amplio. El proceso actual se centra en el rastreo de contactos para determinar con precisión el nivel de exposición de cada individuo y la necesidad de extender las medidas de confinamiento.

"Lo que sospecho que sucederá ahora con las personas en contención es que evaluaremos más a fondo cuáles fueron sus exposiciones; el rastreo de contactos nos ayudará a determinar si deben aislarse más tiempo", afirmó el Dr. Alfredo Mena Lora, especialista en enfermedades infecciosas.

Tiempos de monitoreo

El periodo de vigilancia es extenso debido al tiempo de incubación del hantavirus:

Cuarentena inicial: Los pasajeros deben cumplir un periodo de aislamiento inmediato para asegurar que no desarrollen síntomas mientras están bajo observación médica directa.

Los pasajeros deben cumplir un periodo de aislamiento inmediato para asegurar que no desarrollen síntomas mientras están bajo observación médica directa. Seguimiento posterior: Una vez que los estadounidenses terminen su cuarentena en Nebraska y regresen a sus hogares, serán monitoreados por un periodo adicional de 42 días .

Una vez que los estadounidenses terminen su cuarentena en Nebraska y regresen a sus hogares, serán monitoreados por un periodo adicional de . Rastreo de contactos: El personal médico utilizará este tiempo para realizar entrevistas y determinar el nivel exacto de exposición de cada individuo, lo que podría modificar la duración del aislamiento según el riesgo detectado.

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