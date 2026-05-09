Hantavirus en el MV Hondius: España define fecha y hora de desembarco de tripulantes

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Las autoridades españolas activaron un operativo especial en el puerto de Granadilla, en Tenerife, para gestionar el desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus.

El buque tiene previsto su llegada en la madrugada del domingo, en un proceso completamente supervisado por el Ministerio de Sanidad.

El caso ha generado atención internacional tras confirmarse el fallecimiento de una pasajera neerlandesa y la detección de posibles contagios asociados en España, lo que ha obligado a reforzar los protocolos sanitarios en varios puntos del país.

El plan de salida de los pasajeros se realizará de forma organizada y por grupos, comenzando con los ciudadanos españoles. Todo el proceso estará controlado para evitar aglomeraciones y reducir cualquier riesgo de transmisión.

Las principales medidas incluyen:

* Uso obligatorio de mascarillas FFP2

* Salida por grupos según nacionalidad

* Coordinación con vuelos internacionales

* Restricción de equipaje a lo esencial

Solo se permitirá llevar un equipaje de mano con documentos y objetos básicos.

En paralelo al desembarco del crucero, las autoridades sanitarias mantienen bajo observación a varias personas en España.

En Alicante, una mujer permanece hospitalizada con síntomas compatibles con hantavirus tras haber viajado en el mismo vuelo que la víctima fallecida.

En Cataluña también se identificó otro posible contacto estrecho, que fue localizado posteriormente y se encuentra en cuarentena preventiva.

Por su parte, el barco permanecerá fondeado el tiempo mínimo necesario para completar el desembarco sin contacto con la población local.

secciones: Servicios e Internacionales

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