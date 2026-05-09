Precios del petróleo Brent y Texas este 9 de mayo: mercado petrolero se mantiene en alerta

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Los precios internacionales del petróleo continúan bajo presión este 9 de mayo debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El comportamiento del mercado energético refleja la preocupación de inversionistas y gobiernos por posibles interrupciones en el suministro global de crudo.

El barril de Brent, referencia para Europa y otros mercados internacionales, se mantiene alrededor de los 101 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, ronda los 95 dólares por barril.

El petróleo Brent sigue mostrando una fuerte sensibilidad ante cualquier situación relacionada con conflictos internacionales o riesgos en las rutas de transporte marítimo. Durante la semana registró importantes fluctuaciones y alcanzó niveles cercanos a los 112 dólares por barril.

Especialistas consideran que la incertidumbre en el mercado mantiene las cotizaciones en niveles elevados, especialmente por la situación en zonas estratégicas para la distribución de petróleo.

El marcador West Texas Intermediate también registra variaciones importantes en sus precios. Actualmente, el barril se mueve dentro de una banda cercana a los 95 y 104 dólares, influenciado por el temor a posibles dificultades logísticas y restricciones en el comercio energético internacional.

Uno de los principales focos de preocupación continúa siendo el Estrecho de Ormuz, considerado una ruta estratégica para el transporte de petróleo. Cualquier situación que afecte el tránsito en esta zona genera reacciones inmediatas en las cotizaciones internacionales del crudo.

Analistas energéticos advierten que los mercados permanecen atentos a posibles escaladas del conflicto regional que puedan afectar la distribución global de energía.

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