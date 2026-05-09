Alarma sanitaria: nuevo brote de virus golpea a crucero con más de 100 casos

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Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo vigilancia un nuevo brote viral detectado a bordo del crucero Caribbean Princess, luego de que más de un centenar de pasajeros y trabajadores presentaran síntomas gastrointestinales durante un recorrido por el océano Atlántico.

El caso despertó preocupación debido a la rápida propagación de malestares entre quienes viajaban hacia destinos del Caribe, incluyendo Puerto Plata, en República Dominicana. Esta vez se trata del norovirus.

De acuerdo con los reportes oficiales, al menos 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación manifestaron problemas de salud relacionados con vómitos, diarrea y malestar estomacal.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) identificaron el brote como un caso de norovirus, una infección conocida por transmitirse con facilidad en espacios cerrados y concurridos como los cruceros turísticos.

Las autoridades sanitarias explicaron que el barco transportaba más de 3 mil pasajeros y más de mil trabajadores, lo que obligó a activar protocolos especiales de prevención para evitar un aumento de contagios. Equipos médicos realizaron monitoreo constante de las personas afectadas mientras continuaba la investigación epidemiológica sobre el origen exacto del brote.

Medidas aplicadas dentro del Caribbean Princess

La empresa Princess Cruises informó que aplicó acciones inmediatas para contener la situación dentro de la embarcación. Entre las medidas implementadas destacan:

Aislamiento preventivo de personas enfermas

Procesos intensivos de limpieza y desinfección

Supervisión médica continua

Recolección de muestras biológicas

Refuerzo de normas sanitarias en áreas comunes

La compañía aseguró además que la mayoría de los casos registrados presentaron síntomas leves y que el crucero será sometido a una limpieza profunda cuando llegue a Port Canaveral, en Florida, antes de iniciar un nuevo recorrido turístico.

¿Qué es el norovirus y por qué preocupa?

Especialistas recordaron que el norovirus figura entre las principales causas de gastroenteritis a nivel mundial. Su capacidad de propagación aumenta considerablemente en lugares donde muchas personas comparten espacios reducidos durante varios días consecutivos, como ocurre en cruceros, hoteles o centros vacacionales.

Entre los síntomas más frecuentes asociados a este virus se encuentran:

Náuseas

Diarrea

Dolor abdominal

Vómitos

Deshidratación

Aunque generalmente los pacientes logran recuperarse en pocos días, las autoridades sanitarias insisten en mantener estrictas medidas de higiene para evitar brotes mayores.



