En video explosión de refinería de Chalmette en las afueras de Nueva Orleans: activan alerta por humo químico

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Una fuerte detonación sacudió las instalaciones de la refinería de Chalmette, situada en la periferia de Nueva Orleans, Luisiana, durante la jornada de este viernes. Según los reportes preliminares de las autoridades locales y testimonios de residentes cercanos, el incidente produjo una onda expansiva que se sintió en varios kilómetros a la redonda, seguida de la emanación de densas columnas de humo oscuro. Hasta el momento, las unidades de emergencia se mantienen en el sitio realizando labores de contención y evaluación, mientras que el acceso a las zonas aledañas ha sido restringido de forma preventiva.

Despliegue de equipos de emergencia

Inmediatamente después del estallido, el departamento de bomberos local y brigadas especializadas en el manejo de materiales peligrosos (Hazmat) fueron despachados hacia el complejo industrial. El objetivo principal de estos equipos es determinar la integridad de los tanques de almacenamiento y descartar fugas químicas que puedan comprometer la calidad del aire en las comunidades vecinas. Las autoridades de defensa civil han solicitado a los habitantes de Chalmette y áreas cercanas permanecer en interiores con las ventanas cerradas hasta que se complete el monitoreo ambiental.

Investigaciones sobre el origen y víctimas

A pesar de la magnitud de la columna de humo, los portavoces oficiales aún no han confirmado la existencia de víctimas fatales o heridos de gravedad entre el personal de la planta. La causa técnica de la explosión permanece bajo investigación; no se descarta que el incidente haya ocurrido en una de las unidades de procesamiento de crudo o durante maniobras de mantenimiento programado. La administración de la refinería no ha emitido un comunicado formal sobre el cese de operaciones o la extensión de los daños materiales internos.

Datos adicionales sobre la Refinería de Chalmette

Capacidad y Propiedad: Esta planta es una operación conjunta (joint venture) que procesa aproximadamente 189,000 barriles de petróleo crudo por día . Es una pieza crítica en la infraestructura energética de la Costa del Golfo de EEUU.

Esta planta es una operación conjunta (joint venture) que procesa aproximadamente . Es una pieza crítica en la infraestructura energética de la Ubicación Sensible: Se encuentra en la parroquia de St. Bernard, muy cerca del río Misisipi y de zonas residenciales densamente pobladas. Cualquier incidente allí activa de inmediato protocolos de evacuación por la proximidad de las casas a las torres de destilación .

Se encuentra en la parroquia de y de zonas residenciales densamente pobladas. Cualquier incidente allí activa de inmediato protocolos de . Historial: Como muchas refinerías antiguas en la zona (fue construida originalmente en la década de 1910 y modernizada después), ha enfrentado escrutinio en el pasado por emisiones ambientales y seguridad industrial, especialmente tras el paso de huracanes que han afectado la región.

Como muchas refinerías antiguas en la zona (fue y modernizada después), ha enfrentado escrutinio en el pasado por emisiones ambientales y seguridad industrial, especialmente tras el paso de huracanes que han afectado la región. Impacto Económico: Chalmette es uno de los mayores empleadores de la zona. Una parada no programada por explosión suele generar un impacto inmediato en los precios locales de la gasolina y el diésel debido a la reducción de la oferta.

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