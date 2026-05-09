¿Hay riesgos? Buque afectado por hantavirus llegará a Tenerife: director de la OMS detalla el operativo

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Recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, extendió un comunicado para pedir calma ante la llegada del buque Hondius a Tenerife.

A través de su cuenta de X, informó que si bien el navío traslada a personas afectadas por un brote de hantavirus, el peligro para la población local es mínimo y que la decisión de recibir al barco responde a criterios médicos.

De acuerdo con medios internacionales, tres personas fallecieron a causa de esta enfermedad durante el trayecto. Sin embargo, Adhanom explicó que no existen viajeros con síntomas activos en este momento dentro de la embarcación.

Operativo de seguridad en el puerto

Los pasajeros bajarán del barco en el puerto industrial de Granadilla. Este punto se sitúa lejos de los núcleos de población para evitar cualquier riesgo de contagio. El traslado se realizará en vehículos cerrados y bajo vigilancia a través de un camino aislado de la gente.

Los afectados viajarán directamente a sus países de origen sin que exista contacto con los residentes de la isla.

¿Por qué escogieron Tenerife?

La OMS solicitó la ayuda de España bajo las normas de salud internacionales. Tenerife dispone de los hospitales y los medios logísticos necesarios para atender una emergencia de este tipo.

"Agradecí personalmente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la decisión de España de acoger este barco. Lo califiqué de acto de solidaridad y deber moral... Quiero que sepan que la solicitud de la OMS a España no fue arbitraria. Se realizó en pleno cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional", señaló.

Adhanom reconoció que el recuerdo de la crisis sanitaria por COVID-19, de hace años provoca miedo en la sociedad. Sin embargo, afirma que los protocolos actuales son estrictos y protegen por completo a la ciudadanía canaria.

Coordinación con el Gobierno de España

La autoridad sanitaria estima que el buque MV Hondius, entrará a puerto entre las 03:00 y las 05:00 GMT del próximo 10 de mayo. Luego seguirá su ruta hacia los Países Bajos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, confirmó que parte de la tripulación continuará el viaje. En total, treinta trabajadores seguirán a bordo de la nave, mientras que otros 17 bajarán a tierra. Los tripulantes que bajen del barco deberán utilizar mascarillas FFP2 como medida de protección.

El director de la institución ya viaja a España para concretar los detalles con los responsables de Sanidad e Interior.

"Por favor, cuídense ustedes y cuídense los unos a los otros. Confíen en los preparativos que se han llevado a cabo. Y sepan que la OMS está con ustedes", apuntó Adhanom.

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