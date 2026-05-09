Shell busca monetizar gas venezolano a través de Tribunal y Tobago: detalles del proyecto

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La empresa de energía, Shell, puso su mirada en las reservas marinas de Venezuela para fortalecer su operación regional.

Wael Sawan, director de la compañía, anunció negociaciones directas con las autoridades venezolanas para reactivar pozos que no han sido aprovechados hasta ahora.

Según información de Bnamericas, la empresa considera que el país es un motor de crecimiento para sus futuras tareas de búsqueda y extracción de recursos.

Ruta hacia Trinidad y Tobago

El plan central consiste en conectar los yacimientos venezolanos con la infraestructura de Atlantic LNG en Trinidad y Tobago. De esta manera, el recurso que estuvo estancado por mucho tiempo podrá salir al mercado global.

La gerencia de Shell enfoca sus tareas actuales en resolver los detalles técnicos para que este flujo de energía sea una realidad pronto.

Detalles sobre las áreas de operación

La hoja de ruta incluye el campo Dragón como prioridad, tras un pacto firmado entre las partes en marzo. El esquema de trabajo también abarca los campos Carito y Pirital, ubicados en Monagas, junto al proyecto Loran que comparten ambos países.

Estas zonas representan el foco principal de inversión para la compañía en el corto plazo. Según Sawan, la multinacional posee capacidades específicas que le permitirá tomar ventaja en el desarrollo de estos yacimientos de gas situados frente a las costas.

Déficit de producción

La planta procesadora en Trinidad y Tobago necesita este suministro para alcanzar su máximo potencial. El año pasado, la instalación operó con una brecha de 3 millones de toneladas respecto a su capacidad total debido a la escasez de materia prima.

La integración del gas venezolano permitiría optimizar el uso de esta planta, que pertenece a una sociedad entre Shell, BP y el estado trinitense.

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