De 11 a 2.400 casos por año: el salto histórico en las desnaturalizaciones de EEUU

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la idea de que la ciudadanía estadounidense es un estatus permanente e inamovible está siendo reescrita. La administración Trump activó una maquinaria judicial sin precedentes para revocar la naturalización de cientos de personas, transformando un recurso legal históricamente excepcional en una prioridad administrativa de alta intensidad.

Lo que antes tomaba décadas procesar, hoy se gestiona bajo cuotas mensuales obligatorias que ponen en el centro de la escena a los más de 24.5 millones de inmigrantes naturalizados que residen en el país.

Cifras que rompen récords: una escala masiva

Para entender la magnitud de esta ofensiva, basta con mirar el espejo del pasado. Entre 1990 y 2017, Estados Unidos solo presentó 305 casos de desnaturalización, un promedio de apenas 11 por año. Hoy, la realidad es drásticamente distinta:

384 personas ya están en el radar directo del Departamento de Justicia para iniciar su proceso.

200 casos mensuales están siendo remitidos a revisión técnica por el Departamento de Seguridad Nacional.

Vigilancia del 53%: Esta medida afecta directamente la percepción de seguridad del 53% de la población inmigrante total que ya ostenta la ciudadanía.

Los nuevos objetivos: ¿Quiénes están en la mira?

Si bien la ley siempre ha permitido retirar la ciudadanía por matrimonios fraudulentos o crímenes de guerra, el enfoque actual ha expandido sus fronteras hacia delitos civiles y administrativos. Los criterios de selección actuales incluyen:

Riesgos a la seguridad nacional: personas con vínculos sospechosos o antecedentes no declarados. Fraude al Estado: involucrados en irregularidades con programas de asistencia social como Medicaid o Medicare. Historial criminal: desde violaciones a los derechos humanos hasta fraudes fiscales.

Ejemplos recientes demuestran que nadie es inmune: los casos van desde un infante de marina ghanés sometido a consejo de guerra, hasta un argentino que fingió ser cubano para obtener beneficios migratorios.

La maquinaria judicial: abogados y fiscalías en alerta

Para sostener esta "primera ola" de casos, Washington ha transformado su estructura operativa en un despliegue de fuerza legal:

Despliegue de expertos: USCIS ha movilizado especialistas por todo el país con la misión de identificar entre 100 y 200 casos nuevos cada mes .

Refuerzo de litigios: se han integrado abogados de diversas divisiones civiles para trabajar exclusivamente en estos juicios migratorios.

Distribución federal: los expedientes ya han sido repartidos entre 39 fiscalías federales para acelerar las sentencias.

A pesar de esta presión administrativa, la carga de la prueba sigue siendo alta. Para que un juez dicte la revocación, el gobierno debe presentar “evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas”.

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