Crucero con hantavirus llega a Tenerife: papa León XIV reacciona al desembarco

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La llegada del crucero MV Hondius a Tenerife generó gran atención internacional este domingo debido al brote de hantavirus detectado a bordo. La embarcación arribó al puerto de Granadilla de Abona bajo un fuerte despliegue de seguridad y controles médicos, luego de confirmarse varios contagios y el fallecimiento de tres pasajeros durante la travesía.

Las autoridades españolas activaron protocolos especiales para evitar riesgos sanitarios entre la población local. Equipos médicos, efectivos militares y personal de emergencia participaron en el operativo organizado para controlar el desembarco de los pasajeros y garantizar el cumplimiento de medidas preventivas.

Papa León XIV agradeció la solidaridad de Canarias

Durante el tradicional rezo del Regina Caeli en el Vaticano, el papa León XIV destacó públicamente la actitud de las Islas Canarias frente a la emergencia sanitaria. El Pontífice agradeció la hospitalidad y el apoyo ofrecido por las autoridades locales para permitir la llegada del crucero afectado.

El líder de la Iglesia católica también aprovechó su intervención para expresar entusiasmo por la gira que realizará próximamente en España, donde tiene previsto visitar Tenerife y Gran Canaria. Sus palabras fueron interpretadas como un gesto de cercanía hacia la región en medio de la situación sanitaria.

El brote mantiene en alerta a organismos internacionales

La situación a bordo del MV Hondius despertó preocupación entre organismos de salud y autoridades internacionales. El brote dejó al menos ocho personas contagiadas y provocó la muerte de:

Una pareja de ciudadanos neerlandeses.

Una mujer de nacionalidad alemana.

Los especialistas mantienen vigilancia epidemiológica sobre los pasajeros y tripulantes que estuvieron expuestos al virus durante el viaje. Además, varios países activaron controles preventivos para rastrear posibles contactos relacionados con el crucero.

Secciones: Servicios e Internacionales

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