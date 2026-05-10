Precios del petróleo Brent y Texas este 10 de mayo: crudo enfrenta fuerte presión

Suscríbete a nuestros canales

Los precios del petróleo registraron nuevos movimientos este 10 de mayo en medio de un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la presión sobre el mercado energético.

El barril Brent, utilizado como referencia en Europa y gran parte del mercado global, superó los 101 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), marcador estadounidense, se mantuvo por encima de los 95 dólares por barril.

Las variaciones en las cotizaciones reflejan la preocupación de inversionistas y operadores ante los acontecimientos geopolíticos que podrían afectar el suministro mundial de crudo.

Durante la última semana, ambos indicadores experimentaron importantes fluctuaciones, impulsadas principalmente por tensiones internacionales y riesgos en las principales rutas marítimas utilizadas para transportar petróleo.

Especialistas del sector energético señalan que el comportamiento del petróleo responde a distintos elementos que mantienen en alerta a los mercados. Entre los factores más relevantes destacan:

Conflictos regionales en zonas estratégicas.

Riesgos para el transporte marítimo internacional.

Posibles restricciones comerciales.

Temor a interrupciones en el suministro global.

Cambios en las expectativas de demanda energética.

Estrecho de Ormuz concentra la atención mundial

Uno de los principales puntos de preocupación continúa siendo el Estrecho de Ormuz, considerado una vía clave para el tránsito de petróleo. Miles de barriles atraviesan diariamente esta zona estratégica, por lo que cualquier incidente genera reacciones inmediatas en los precios internacionales del crudo.

Analistas energéticos explican que las tensiones en Medio Oriente han incrementado el nerviosismo entre compañías petroleras y operadores financieros. Incluso pequeñas amenazas sobre la seguridad marítima pueden provocar fuertes cambios en las cotizaciones del Brent y del WTI en cuestión de horas.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube