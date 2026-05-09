"Nos tenían a 30 en cada jaula": migrante denuncia condiciones inhumanas en Alligator Alcatraz

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El sistema de detención de la Oficina de Aduanas e Inmigración (ICE) enfrenta nuevos cuestionamientos tras el testimonio de Allan Michael Marrero, quien detalló su experiencia en cinco centros de reclusión, incluyendo la instalación conocida como Alcatraz de los Caimanes en Florida.

Marrero, de 34 años, fue arrestado durante su entrevista de residencia por matrimonio debido a una orden de expulsión de 2022. Durante su permanencia en el recinto ubicado en los Everglades, el afectado reportó fallas críticas en los protocolos de salubridad, así como un manejo irregular por parte del personal de seguridad asignado a las áreas de confinamiento.

"Nos mantenían, literalmente, en jaulas, donde los baños y sanitarios estaban a la intemperie. Éramos unas 30 personas por jaula; hacíamos nuestras necesidades allí mismo", contó Marrero.

Condiciones de reclusión y salubridad

Según el reporte difundido por la revista Newsweek, las instalaciones de Florida presentaron los indicadores más bajos de habitabilidad en comparación con otros centros en Misisipi, Arizona, Luisiana y Texas. El denunciante señaló que la infraestructura obligaba a los internos a realizar sus necesidades biológicas en espacios compartidos sin privacidad, debido a la disposición de los sanitarios dentro de las áreas comunes. Además, el acceso a servicios básicos de aseo personal estaba limitado a intervalos de varios días, dependiendo de la disponibilidad del personal de guardia.

"Nos permitían ducharnos tal vez cada tres o cuatro días, dependiendo de la programación o de la rotación de los oficiales", contó Marrero.

Ante las acusaciones, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado negando los señalamientos y calificándolos como falsos, sugiriendo que existe un interés mediático por validar denuncias de trato inhumano. No obstante, las palabras de Marrero ofrecen una perspectiva directa sobre lo vivido dentro de las celdas.

Seguridad y entorno geográfico

La ubicación de Alcatraz de los Caimanes, en una zona remota de los Everglades, añade factores de riesgo externos que fueron mencionados en el relato. Marrero indicó que existen advertencias visuales sobre la fauna silvestre peligrosa en los alrededores del complejo. Asimismo, describió tácticas de interrupción del descanso nocturno por parte de los oficiales y problemas recurrentes con el sistema de drenaje de la prisión. Estas situaciones se daban en un contexto de incertidumbre legal, mientras el detenido intentaba regularizar su estatus tras haber solicitado asilo originalmente por motivos de persecución basada en su orientación sexual.

Situación jurídica actual

Tras ser liberado el pasado 23 de abril, Marrero regresó a la ciudad de Nueva York, donde recibió comunicación por parte de autoridades locales como el alcalde Zohran Mamdani. A pesar de haber recuperado su libertad, el proceso para obtener la tarjeta de residencia permanente continúa estancado. El caso ha reavivado el debate sobre la posible clausura de Alligator Alcatraz por parte del gobierno federal, debido a las constantes quejas sobre las condiciones operativas de esta cárcel de migrantes.

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