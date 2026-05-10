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El presidente de EEUU Donald Trump, destacó recientemente que Venezuela vive actualmente un proceso de recuperación en sus niveles económicos y sociales.

Según el mandatario, esta mejoría responde directamente al crecimiento de la actividad petrolera y a la llegada de capitales extranjeros al país.

En una reciente declaración pública, Trump sostuvo que la situación de los venezolanos cambió de forma positiva y que hoy existe un ambiente de mayor bienestar.

"Venezuela es un país muy feliz ahora mismo, eran miserables, ahora son felices, está bien, está bien administrado”, afirmó.

Un sector energético renovado

Trump atribuyó este cambio al nuevo impulso de la industria de los hidrocarburos. El mandatario destacó que la producción de crudo alcanzó niveles que no se veían hace años.

Además, resaltó la presencia de empresas internacionales que instalan equipos modernos para las tareas de extracción en territorio venezolano.

Impacto en la economía y el empleo

De acuerdo con la visión del presidente estadounidense, las inversiones petroleras activan la economía local y permiten la creación de nuevos puestos de trabajo.

Trump indicó que los habitantes del país muestran orgullo por los resultados actuales y que el ánimo social es positivo gracias a estas oportunidades laborales.

"El petróleo que está saliendo es enorme, el más grande en muchos años, y las grandes compañías petroleras están entrando con las plataformas más grandes y hermosas que jamás hayas visto", dijo.

El papel de la gestión internacional

El mandatario también mencionó que su gobierno promueve diversas iniciativas en el ámbito internacional con resultados favorables para la región

Trump concluyó que estos esfuerzos forman parte de una agenda de trabajo que busca generar beneficios concretos y mantener la estabilidad en la zona.

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