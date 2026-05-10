Ciudades de Texas con más creación de empleos en 2026

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Según el más reciente informe del Federal Reserve Bank of Dallas, Texas se prepara para sumar 260,100 nuevos empleos durante el año, lo que representaría un crecimiento del 1.8 % y elevaría la fuerza laboral del estado a un récord de 14.6 millones de personas para el cierre de diciembre.

A pesar de estas cifras positivas, el informe subraya que la economía texana navega por aguas inciertas, condicionada por factores que van desde la política migratoria hasta la volatilidad geopolítica global.

Factores que frenan el despegue económico

Aunque Texas sigue consolidándose como el motor de generación de empleo en EE. UU., los expertos advierten que el crecimiento real podría situarse en el límite inferior de las proyecciones (alrededor del 1.2 %). Luis Torres, economista sénior del banco, identifica tres obstáculos principales:

Desaceleración de la inmigración: la caída en los flujos migratorios está imponiendo límites físicos a la disponibilidad de mano de obra. Aumento de la productividad: el uso de nuevas tecnologías está permitiendo a las empresas producir más con menos personal, restringiendo la demanda laboral. Incertidumbre internacional: los conflictos y la inestabilidad global han provocado que las empresas adopten una postura de "esperar y ver" antes de realizar grandes contrataciones.

Las ciudades que lideran la expansión

El análisis destaca que la vitalidad económica no es uniforme en todo el estado, siendo las áreas metropolitanas los verdaderos catalizadores del crecimiento. En marzo de 2026, el crecimiento fue particularmente vigoroso en las siguientes ciudades:

Fort Worth: encabezó el avance con un impresionante 5.2 % .

Dallas: le siguió de cerca con un 4.8 % .

Houston y San Antonio: registraron un sólido 4.5 % y 4.3 % respectivamente.

Austin y El Paso: mantuvieron un ritmo positivo del 3.7 % y 2.9 %.

Esta expansión urbana ha sido impulsada por el sector servicios, el comercio y, fundamentalmente, por la recuperación de los precios del petróleo y el aumento en los permisos de perforación.

El petróleo como termómetro estatal

El Índice Líder de Texas refleja un comportamiento dispar en sus componentes. Por un lado, el encarecimiento del crudo West Texas Intermediate y la mejora en el índice bursátil estatal han inyectado optimismo.

Sin embargo, indicadores como el promedio de horas laborales semanales y la demanda general de trabajadores han mostrado signos de fatiga.

Es importante notar que mientras sectores como la educación, la salud y la hotelería prosperan, áreas como la manufactura y los servicios de información han registrado pérdidas moderadas, reflejando una reconfiguración de la estructura económica del estado.

Próxima actualización

La metodología del banco, que utiliza modelos de regresión vectorial y previsiones del PIB nacional, continuará ajustándose conforme avance el año.

El Federal Reserve Bank of Dallas tiene programada su próxima actualización del pronóstico para el 22 de mayo de 2026, fecha en la que se evaluará si la tendencia de moderación observada en febrero se profundiza o si el impulso de marzo logra sostenerse.

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