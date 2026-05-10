California enfrenta ola de calor extremo mientras el sur del país se prepara para tormentas severas

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Una intensa ola de calor extremo afectará el estado de California a partir de este lunes 11 de mayo de 2026, con registros que podrían superar los 40°C en diversas localidades. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido avisos preventivos ante el incremento térmico, el cual coincide con condiciones de tiempo severo y tormentas eléctricas en los estados del sur y la costa del Golfo.

Pronóstico para la semana en la región oeste

El fenómeno de calor alcanzará su punto máximo entre el lunes 11 y el martes 12 de mayo. En zonas como el Valle de Coachella y Palm Springs, los termómetros marcarán máximas de entre 43°C a 44°C. Por su parte, el área metropolitana de Los Ángeles y los valles interiores registrarán temperaturas cercanas a los 38°C.

Se espera que a partir del miércoles 13 de mayo comience un descenso progresivo de las temperaturas debido a la entrada de aire marino, estabilizando el clima hacia el final de la semana con máximas de 24°C en las zonas costeras.

Tiempo severo en el sur y Florida

Mientras el oeste lidia con las altas temperaturas, el sur del país enfrenta un sistema de baja presión. Para este lunes se mantienen alertas por tormentas eléctricas fuertes en el Panhandle de Florida, Georgia y Alabama.

Las autoridades meteorológicas prevén que estas lluvias se desplacen hacia el sur de la península de Florida entre martes y miércoles, con acumulados de agua significativos y una humedad elevada que mantendrá la sensación térmica en torno a los 32°C.

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