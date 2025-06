Evita estafas: así conseguirás boletos para el Mundial 2026 de la FIFA

Suscríbete a nuestros canales

Con la llegada de la Copa del Mundo de la FIFA en 2026 a Norte de Texas, la emoción entre los aficionados al fútbol está en aumento, así como el riesgo de estafas por parte de delincuentes que buscan aprovecharse de quienes no conocen el proceso de compra de boletos.

Funcionarios y aficionados experimentados recomiendan comprar entradas únicamente a través del sitio web oficial de la FIFA, destaca Al Día Dallas.

Alex Amaya, quien ha asistido a Mundiales anteriores, enfatiza que las entradas deben adquirirse directamente en el portal de la FIFA y que la reventa también debe hacerse a través de esta plataforma, no mediante terceros como Ticketmaster o StubHub.

La FIFA ha indicado que las entradas para partidos individuales aún no están a la venta y que la información relevante se comunicará a través de sus canales oficiales.

Amaya aconseja a los aficionados evitar ofertas de fuentes no oficiales, como redes sociales y sitios de reventa, advirtiendo que si no es el sitio de la FIFA, no vale la pena.

Espere anuncios oficiales

Además, las autoridades han señalado que los detalles sobre equipos, horarios y transporte aún están en proceso de finalización, por lo que los aficionados deben ser pacientes y esperar anuncios oficiales.

Es crucial que todos los asistentes al Mundial tengan una credencial con su foto y nacionalidad para poder ingresar a los partidos, ya que no se permitirá la entrada solo con el boleto.

Por el momento, se recomienda a los aficionados consultar el sitio web oficial de la FIFA (fifa.com/tickets) para mantenerse informados y evitar estafas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube