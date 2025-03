Evitar la deportación de una madre indocumentada con hijos ciudadanos: ¿Es posible?

Suscríbete a nuestros canales

Desde su llegada a Estados Unidos en 2008, cuando cruzó la frontera desde México, Pilar, una madre que vive en Georgia, ha residido en el país como inmigrante indocumentada.

Las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y la amenaza de deportaciones masivas en la región han tenido un impacto profundo en su vida, sumiéndola en un estado de miedo constante.

Este temor ha perturbado su rutina diaria, ya que vive con la preocupación de ser arrestada en cualquier lugar público, desde el supermercado hasta la iglesia.

“Busco ayudar a la comunidad y una de esas cosas es con el ejercicio, pero desafortunadamente ya no puedo, por seguridad”, asegura Pilar.

Durante una entrevista con Univision 34 Atlanta, Pilar describió cómo su angustia se disparó cuando el ICE realizó un operativo en su edificio de apartamentos: “Llegó migración a tocarle”.

Ella y su esposo son inmigrantes indocumentados y tienen una hija adolescente nacida en los Estados Unidos.

¿Qué debe hacer la hija si ICE detiene a sus padres indocumentados?

Ante la falta de alternativas, Pilar ha elaborado un plan de contingencia familiar para el caso de una posible detención.

“Le he estado dejando sus documentos a mi hija. Tengo una persona que es la trabajadora social, que ya sabe que le tiene que hablar”, explica la inmigrante.

La cifra exacta de detenciones realizadas por el ICE en Georgia durante sus operativos sigue siendo desconocida.

Univision 34 Atlanta intentó obtener esta información contactando a la agencia, pero no recibió respuesta.

¿Esta madre indocumentada puede regularizar su estatus?

Impulsada por el miedo, Pilar ha buscado asesoramiento legal para explorar opciones que le permitan obtener un estatus migratorio legal en Estados Unidos y así evitar su deportación a México, o la de su esposo.

Esta madre, que reside en el país de forma indocumentada, declara haber cruzado la frontera hacia los Estados Unidos sin poseer una visa.

Al respecto, el abogado especializado en inmigración, Michael Urbina, aclaró que “cuando una persona entra sin visa, no tiene peticiones previas, no tiene un parole o no tiene un familiar que vaya a entrar al ejército que le pueda hacer algún tipo de ' parole in place' es prácticamente imposible que pueda arreglar (su condición migratoria) a través de un hijo”.

Urbina explicó que sería necesario solicitar un perdón migratorio, pero aclaró que este recurso solo está disponible para quienes tienen padres o cónyuges que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

El abogado Urbina explicó que la hija de la pareja podrá realizar una petición familiar, pero solo cuando alcance la mayoría de edad.

