Exbanquera de Citibank ayudó a robar más 1 millón de dólares: así desbloqueaba las cuentas de clientes

Suscríbete a nuestros canales

Una exfuncionaria de la entidad financiera Citibank, identificada como Ana Dalila Vega, de 33 años, terminó bajo custodia de las autoridades este jueves cuando intentaba abandonar el país tras ser vinculada a un esquema de fraude bancario. La detención se produjo luego de que los investigadores descubrieran que la mujer pretendía abordar un vuelo de solo ida hacia Nicaragua, tras haber admitido su participación en la manipulación de sistemas internos para facilitar el robo de fondos a diversos clientes de la institución durante el pasado año.

Reclutamiento y modus operandi

Según las actas judiciales del caso, Vega fue contactada por un vecino con nexos con el narcotráfico para operar desde su puesto de trabajo. La investigación federal determinó que la exbanquera utilizó su acceso para desbloquear cuentas y autorizar transferencias ilícitas que sumaron más de un millón de dólares.

Vega utilizaba sus credenciales de empleada para identificar cuentas de clientes que tenían saldos elevados o que no registraban movimientos constantes.

Si el banco bloqueaba una cuenta por actividad sospechosa, ella usaba su autoridad para marcarla como "segura" nuevamente. Modificaba correos electrónicos o números de teléfono vinculados a las cuentas para que, cuando se hiciera una transferencia, las alertas de seguridad le llegaran a los delincuentes y no al verdadero dueño del dinero.

Durante los interrogatorios, la mujer reconoció que recibió pagos en efectivo por cada movimiento realizado a favor de los delincuentes, aprovechando su conocimiento del sistema de seguridad de Citibank.

Detección del plan de fuga

Las alarmas de los agentes se encendieron tras una serie de entrevistas realizadas a Vega en noviembre de 2025 y febrero de este año. La vigilancia sobre la sospechosa permitió detectar la compra de un pasaje aéreo sin retorno con destino a Nicaragua, cuya salida estaba programada para esta semana. Ante el riesgo de evasión, unidades federales ejecutaron el arresto antes de que la mujer pudiera ingresar a la terminal aérea.

Ana Dalila Vega se encuentra actualmente recluida en la cárcel del condado de Broward, a disposición de la justicia federal. La exbanquera enfrenta cargos que podrían acarrear una sentencia de hasta 30 años en una prisión federal debido a la magnitud del desfalco y su colaboración directa con estructuras criminales. El proceso judicial continuará en los próximos días con la presentación formal de las evidencias recolectadas durante el último semestre.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube