¡Mes de la hamburguesa! Cómo comer gratis en Shake Shack durante todo mayo

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Los amantes de la comida rápida tienen un motivo de peso para celebrar, ya que Shake Shack decidió tirar la casa por la ventana en honor al Mes Nacional de la Hamburguesa, lanzando una promoción que permitirá a sus clientes obtener hamburguesas gratis durante todos los días de mayo.

La estrategia de la cadena neoyorquina no solo busca premiar la fidelidad, sino también incentivar el uso de sus plataformas digitales, ofreciendo un calendario rotativo de sus productos estrella.

Cómo obtener tu hamburguesa gratis

Para participar en esta promoción, el proceso es sencillo pero requiere cumplir con un requisito mínimo de compra. Aquí te explicamos los pasos:

Compra mínima: debes realizar un gasto de al menos 10 dólares .

Canales válidos: la oferta aplica para compras en el local (kioscos), pedidos en línea o a través de la aplicación móvil oficial.

El código clave: al momento de pagar, utiliza el código promocional FREEBURGER.

Calendario de regalos: ¿Qué hamburguesa toca hoy?

Shake Shack ha diseñado un sistema de rotación semanal para que puedas probar sus diferentes especialidades sin costo adicional:

Fechas Hamburguesa de regalo Del 1 al 10 de mayo ShackBurger (La clásica de la casa) Del 11 al 17 de mayo SmokeShack (Con tocino ahumado y pimientos) Del 18 al 24 de mayo Hamburguesa con queso y tocino Del 25 al 31 de mayo ShackBurger (El regreso del icono)

El gran premio: un año de comida gratis

Si una hamburguesa al mes no te parece suficiente, la cadena ha lanzado un sorteo paralelo con un premio mayor: un año completo de hamburguesas gratis.

A diferencia de la promoción diaria, para participar en este sorteo no es necesario realizar ninguna compra. Los interesados tienen hasta el 1 de junio para registrarse a través del enlace oficial proporcionado por la compañía en sus comunicados de prensa.

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