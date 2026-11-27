La tradición festiva del Perú desembarca en el área metropolitana de Washington D. C., Maryland y Virginia (DMV) este fin de semana largo de Acción de Gracias.

Del 28 al 30 de noviembre, Peru Gift Shop —marca operada por Evelyn Brooks Designs LLC— presenta Navidad Peruana 2026 – A Peruvian Christmas Celebration en las sedes del restaurante Inca Social en Arlington y Vienna, Virginia.

Con la conducción de la personalidad peruana Flavia Rivas Plata, el encuentro busca acercar el patrimonio artístico, los villancicos y la gastronomía andina a la comunidad local.

Artesanías, cultura y apoyo a pequeños negocios en Small Business Saturday

Coincidiendo con el Small Business Saturday, el festival abrirá su mercado navideño diario de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Los asistentes encontrarán joyería hecha a mano, textiles de alpaca, nacimientos tradicionales, danzas folclóricas y sabores típicos.

"Como peruana-estadounidense, creo que nuestra cultura es uno de los regalos más hermosos que podemos compartir. Esta celebración se trata de preservar nuestra herencia, apoyar a los pequeños negocios, unir a las comunidades y retribuirle al Perú", expresó Evelyn Brooks, fundadora de Peru Gift Shop.

Más allá del comercio local, la iniciativa incorpora un componente solidario directo: Peru Gift Shop destinará el 5 % de sus ventas minoristas elegibles a Sacred Valley Project, una organización sin fines de lucro que financia el acceso a la educación secundaria para niñas de comunidades rurales andinas en el Perú.

Cena exclusiva de tres tiempos para cerrar la celebración

El programa concluirá el lunes 30 de noviembre en Inca Social Arlington con la velada con boleto "Peruvian Christmas: A Night of Culture & Giving".

Durante la noche, los comensales degustarán un menú navideño peruano de tres tiempos acompañado de música en vivo y presentaciones culturales mientras respaldan la misión educativa de Sacred Valley Project. Inca Social publicará próximamente los horarios exactos, tarifas y enlaces de reserva para esta gala de cierre.

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