¿Necesitas pagar la guardería? Esta ayuda de Maryland puede cubrir parte del cuidado infantil

Las familias de Baltimore que enfrentan el alto costo de las guarderías pueden recurrir al Maryland Child Care Scholarship (CCS), el programa estatal que ayuda a cubrir parte de los gastos de cuidado infantil para que los padres puedan trabajar, estudiar o participar en programas de capacitación laboral.

El beneficio está administrado por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE).

¿Quién puede solicitar el subsidio?

Para acceder al programa, la familia debe residir en Maryland y cumplir los requisitos de actividad e ingresos establecidos por el estado. En hogares con dos padres, ambos deben trabajar, estudiar o participar en una capacitación laboral aprobada.

El límite de ingresos depende del tamaño de la familia. Como referencia, un hogar de cuatro integrantes puede tener ingresos brutos anuales de hasta aproximadamente $111,936, aunque los límites pueden cambiar según las reglas vigentes.

El menor debe tener menos de 13 años, o menos de 19 si tiene una discapacidad. Además, el niño debe demostrar ciudadanía estadounidense o residencia legal. Los padres no necesitan ser ciudadanos estadounidenses ni residentes legales para solicitar el beneficio, de acuerdo con la información del portal estatal.

Las familias que reciben Temporary Cash Assistance (TCA) o Supplemental Security Income (SSI) pueden cumplir automáticamente con el requisito de ingresos.

La lista de espera cambia el acceso

La elevada demanda y las restricciones presupuestarias han llevado al programa a mantener un congelamiento parcial de nuevas inscripciones.

Las familias elegibles todavía pueden presentar una solicitud, pero muchos nuevos casos pasan a una lista de espera hasta que aparecen fondos disponibles.

Existen excepciones. Los hogares que reciben TCA o SSI y determinadas familias en situación de sinhogarismo pueden quedar fuera de esa espera y recibir prioridad cuando cumplen los demás requisitos.

El subsidio funciona mediante un cupón electrónico que se utiliza con un proveedor autorizado y participante del sistema Maryland EXCELS. El Estado paga directamente al proveedor y la familia asume un copago calculado según sus ingresos.

¿Cómo solicitar la ayuda en Baltimore?

Los padres pueden iniciar el trámite a través del Portal de Familias del CCS de Maryland y presentar la documentación requerida. Las nuevas solicitudes también pueden utilizar Fast Track, una alternativa que permite obtener una autorización temporal de 60 días mientras avanza la revisión del expediente.

Para consultas sobre casos específicos, CCS Central 2 atiende en el 1-877-227-0125. El programa también establece que el copago familiar no debe superar el 7% de los ingresos totales del hogar, según las reglas señaladas para el beneficio.

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