Operación de ICE en marcha este domingo: dos detenidos en plena vía pública de la calle 58 del Doral 

Dos personas resultaron detenidas la mañana de este domingo durante una intervención ejecutada por agentes de seguridad en la 58th Street del municipio de Doral, en el estado de Florida.

Intervención en la vía pública

El hecho se registró en horas matutinas cuando unidades policiales interceptaron un vehículo modelo Toyota Corolla de color rojo que circulaba por la referida arteria vial.

Según registros visuales recopilados en el lugar, la escena contó con el despliegue de varios automóviles oficiales y funcionarios que procedieron al abordaje del carro y a la posterior custodia de sus dos ocupantes.

Estatus de las averiguaciones

Hasta el momento, los organismos competentes no han precisado las causas de la actuación ni los señalamientos contra los involucrados. No se han divulgado los nombres de los dos ciudadanos aprehendidos ni su condición legal en el país. Las autoridades locales no han confirmado si el procedimiento responde a una acción de la policía municipal o a una gestión de agencias federales de inmigración.

Los cuerpos de seguridad mantienen abiertas las indagaciones correspondientes mientras la circulación vial en el sector se normalizó tras la retirada de las unidades. Noticia en desarrollo.

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