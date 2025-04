Riesgos de los indocumentados al declarar impuestos en Estados Unidos: el miedo de traspasar sus datos al ICE

Suscríbete a nuestros canales

Alex, un mexicano de 27 años que llegó a Estados Unidos hace cuatro años con una visa de turista, decidió quedarse en Houston en busca de mejores oportunidades.

Actualmente, se encuentra en proceso de regularizar su estatus migratorio con una visa de trabajo, siendo parte de la población indocumentada que asciende a aproximadamente 12 millones.

Según El País, esta situación lo coloca en la lista de migrantes "deportables" bajo la administración Trump, que considera a estos individuos como quienes se benefician del país sin cumplir con la ley.

Recientemente, se informó sobre un acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que facilitaría la detención de indocumentados al compartir información sobre ellos.

A pesar de la percepción negativa, muchos migrantes indocumentados, como Alex, contribuyen al sistema tributario. Alex, por ejemplo, realiza su declaración de impuestos anualmente, lo que le ha llevado a pagar entre 1.200 y 7.000 dólares, dependiendo de sus ingresos.

¿Migrantes deben cumplir con las obligaciones de impuestos?

Los inmigrantes indocumentados no solo cumplen con sus obligaciones fiscales, sino que también aportan significativamente a la economía. Según estimaciones que indican que pagan entre 90.000 y 100.000 millones de dólares en impuestos al año.

Un informe del Institute on Taxation and Economic Policy revela que más de un tercio de estas contribuciones financian programas a los que no pueden acceder.

En 2022, los indocumentados aportaron 25,700 millones de dólares al Seguro Social y otros impuestos relacionados.

Se estima que entre el 50% y el 75% de los hogares indocumentados presentan sus declaraciones fiscales utilizando el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Esto le permite a los no ciudadanos cumplir con las leyes tributarias y, potencialmente, facilitar su regularización migratoria. Este número también les permite acceder a oportunidades laborales y servicios financieros como préstamos y alquiler de viviendas.

Impacto de este acuerdo entre IRS y el ICE

Álex obtuvo su Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) y ha intentado regularizar su situación laboral en Estados Unidos. El joven expresa su preocupación por un posible acuerdo entre el IRS y ICE que podría afectar a muchos indocumentados.

A pesar de haber iniciado procesos para obtener una visa y haber emprendido varios negocios, teme que la revelación de información personal facilite la detención de migrantes.

Aunque el IRS ha mantenido la confidencialidad de los contribuyentes, Álex reconoce que dejar de declarar impuestos podría resultar en consecuencias legales más severas.

Esto lo coloca en una situación complicada ante la posibilidad de ser localizado por las autoridades.

Disminución de contribuyente por temor

La situación de los contribuyentes indocumentados ha cambiado drásticamente bajo las políticas de Trump, según Percy Peláez, presidente de la cámara de comercio centroamericana y propietario de una empresa de contabilidad en Houston.

Muchos de sus clientes temen que al presentar su declaración de impuestos, su información personal sea compartida con las autoridades migratorias.

Este miedo ha llevado a una notable disminución en la cantidad de nuevos clientes que solicitan el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), pasando de un 12-15% en años anteriores a solo un 1-2% este año.

Aunque Peláez aconseja a sus clientes que cumplan con la ley y sigan declarando, también es consciente del riesgo que enfrentan, lo que complica su labor como contador.

