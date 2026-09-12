¿Te deben horas extra en Maryland? La lista de verificación que puede revelar errores en tu pago

Los trabajadores de Maryland pueden revisar sus registros de jornada y comprobantes de pago para determinar si el empleador calculó correctamente las horas extra.

La regla general establece que corresponde pagar 1,5 veces la tarifa regular por las horas efectivamente trabajadas que superen las 40 durante una semana laboral de siete días.

Primero hay que contar las horas que realmente se trabajaron

La semana laboral debe comprender siete días consecutivos definidos por el empleador. Para calcular las horas extra, Maryland no suma automáticamente las vacaciones, los días de enfermedad o los feriados pagados al total trabajado.

La agencia estatal también contempla excepciones: ciertos trabajadores agrícolas comienzan a generar horas extra después de 60 horas semanales, mientras que determinadas ocupaciones tienen un umbral de 48 horas.

La revisión también debe incluir el tiempo trabajado que no aparece en el reloj. Si una persona debe llegar antes para preparar el lugar, permanecer después del turno para limpiar, responder comunicaciones laborales o realizar tareas que exige el empleador, ese tiempo puede constituir tiempo compensable.

La tarifa regular y las propinas cambian la cuenta

Una vez determinado el número de horas, hay que comprobar la tarifa regular aplicable. El salario mínimo estatal general es de US$15 por hora, aunque algunos condados tienen tasas superiores.

Prince George's County, por ejemplo, elevó su mínimo a US$15,30 desde julio de 2026, mientras Montgomery County mantiene reglas propias.

Los trabajadores que reciben propinas requieren una revisión especial. Cuando el empleador utiliza un tip credit, Maryland exige que las horas extra se calculen tomando como referencia el salario mínimo aplicable y luego aplicando el crédito permitido; no simplemente sobre el salario efectivo en efectivo más bajo. Además, el trabajador debe alcanzar al menos el salario mínimo correspondiente al sumar salario y propinas.

¿Quién puede quedar exento de horas extra?

Un salario fijo por sí solo no elimina el derecho a cobrar horas extra. Maryland señala que determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales pueden quedar exentos si cumplen las condiciones correspondientes; pagar a una persona como asalariada no basta para convertirla automáticamente en exenta.

Por eso, la auditoría debe comparar registros de entrada y salida, horas trabajadas fuera de horario, tarifa regular, bonos aplicables, clasificación del empleado y comprobantes de pago.

Los trabajadores también pueden revisar la información oficial del Maryland Department of Labor, Division of Labor and Industry, que ofrece recursos en español y un canal para consultas y reclamos salariales.

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