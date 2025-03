Nueva York busca a 20.000 inmigrantes para indemnizarlos por arrestos ilegales: varios fueron deportados

Suscríbete a nuestros canales

Una corte de la ciudad de Nueva York estableció una compensación de 92.5 millones de dólares a aproximadamente 20,000 migrantes tras ser detenidos ilegalmente entre 1997 y 2012, de los cuales se conoció que algunos fueron deportados.

La decisión se produjo luego de alegatos de una demanda colectiva, que señalaba la ilegalidad de los arrestos por parte del Departamento de Correcciones a petición del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en Inglés).

La ciudad de Nueva York llegó a un acuerdo con una firma de abogados de la ciudad en diciembre pasado, después de que en diciembre de 2024, luego de que el despacho interpusiera la demanda, informó Noticias Telemundo.

Esta alegaba que el Departamento de Correccionales, a petición de ICE, hizo que permanecieran más allá de las 48 horas estipuladas bajo custodia de los oficiales de migración.

"Me agarraron los detectives y me dijeron: 'estás arrestado' y me quitaron todas mis cosas", señaló el migrante a Telemundo, quien fue arrestado en 2012 por tomar fotos en edificios gubernamentales, pero asegura que no lo dejaron libre cuando legalmente debía estarlo.

"Ya la fianza se le había pagado a la policía, pero no le dieron tiempo a mi familia para que me recogieran, sino que rápidamente mandaron a traer a la migración", agregó el beneficiario, quien prefirió no dar su identidad y habló con voz distorsionada por temor a represalias.

¿Cómo se generó la denuncia colectiva?

De acuerdo con el medio anteriormente citado, la querella se produce luego de la detención de un hombre que manejaba sin licencia en 2008, que a los años falleció.

En tal sentido, el paralegal Carlos Martínez-Montes, señaló que concluyó su sentencia de 5 días, pero tuvo que quedarse en prisión bajo 41 días.

Mientras tanto, el departamento legal de Nueva York alegó que durante 1997 y 2021, la ciudad y otras localidades en Estados Unidos operaban bajo la presunción de que el cumplimiento de las órdrdenes de detención de ICE eran obligatorias bajo la ley federal.

Sin embargo, en el acuerdo reciente la ciudad negó las alegaciones en la demanda, pero aceptaron desembolsar los 92.5 millones, aunque sin asumir la culpa. Indicaron que, tiempo después, los fallos judiciales aclararon la ley.

El Consulado de México está apoyando la búsqueda de los migrantes, pues el 40% de ellos son de esa nacionalidad. Si no reúnen el 5% de los beneficiarios para mayo, deberán regresar parte del dinero.

