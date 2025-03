Trump abrirá oficina para capturar migrantes en sus hogares: los podrán ubicar a través de una base de datos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Rentas Internas (IRS) está afinando un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para ayudar a identificar las direcciones de inmigrantes indocumentados que enfrentan órdenes finales de deportación.

De acuerdo con informes obtenidos por The Washington Post y The New York Times, esta iniciativa implicaría el acceso a información que los inmigrantes indocumentados han proporcionado al IRS al presentar sus declaraciones fiscales.

Por el momento, estos datos han sido protegidos estrictamente por la ley tributaria, lo que hace que este posible uso sea sin precedentes en años recientes.

¿Cuál sería el papel de ICE con esta medida?

El acuerdo en desarrollo permitiría a ICE enviar al IRS los nombres y direcciones de aquellos inmigrantes indocumentados con órdenes finales de deportación. El objetivo es comparar esta información con los registros fiscales existentes para confirmar su exactitud.

Las solicitudes para realizar estas verificaciones solo podrán ser realizadas por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, o el director interino de ICE, Todd Lyons.

El movimiento se produce tras una solicitud previa del DHS al IRS para obtener las direcciones de aproximadamente 700,000 personas que se cree están en el país sin autorización.

A pesar de que el IRS rechazó esa solicitud inicialmente debido a preocupaciones legales, la reciente reestructuración en su liderazgo ha abierto la puerta a nuevas colaboraciones con ICE.

La posibilidad de utilizar datos fiscales para fines migratorios ha suscitado preocupaciones entre defensores de los derechos civiles y organizaciones comunitarias, quienes advierten sobre las repercusiones que esto podría tener en la confianza hacia las instituciones gubernamentales.

