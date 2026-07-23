Alarma en el mercado inmobiliario estadounidense: ¿Cómo evitas la pérdida de tu hogar tras el alza del 71%?

Suscríbete a nuestros canales

Los embargos de viviendas por falta de pago aumentaron un 71% durante los últimos cinco años en Estados Unidos (EEUU). El balance del sector inmobiliario confirma un repunte acelerado de las ejecuciones judiciales debido a las presiones financieras sobre las familias.

La mayor concentración de pérdida de propiedades ocurre en los estados de Florida, Nueva Jersey y Delaware. El análisis de la industria inmobiliaria identifica la brecha económica que afecta a las minorías.

Los datos del reporte indican que el promedio anual de ejecuciones resulta tres veces más alto en vecindarios habitados por hispanos. Los estados de Illinois, California y varios condados de Texas también muestran incrementos significativos en las notificaciones de incumplimiento.

Los economistas del sector señalan que las altas tasas de interés aceleran la morosidad de los propietarios. Los altos impuestos a la propiedad y el encarecimiento de los seguros de vivienda reducen el presupuesto mensual de los hogares.

¿Por qué suben a 71% los embargos en EEUU?

"El fin de los programas de moratoria dejó desprotegidas a miles de familias que no lograron reestructurar sus deudas", explicaron los analistas financieros del estudio. La pérdida de flexibilidad crediticia impacta de forma directa a los compradores que adquirieron inmuebles con presupuestos ajustados.

Los especialistas aconsejan a los dueños de viviendas contactar a las entidades bancarias antes de acumular tres cuotas vencidas. Las instituciones financieras ofrecen alternativas de refinanciación para evitar la venta forzosa del inmueble en subasta pública.

El mercado de bienes raíces mantiene la tendencia al alza en los procesos de cobro judicial durante el año. Las familias hispanas enfrentan el mayor riesgo de perder sus inmuebles por la combinación de inflación y altos costos de aseguramiento.

Visita nuestra sección: Servicios e Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube