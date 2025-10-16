¡Alerta Migratoria! Estas son las condenas de USCIS y ICE por mentir en los formularios

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) otorga una gran prioridad a la investigación del fraude de documentos y beneficios. Estos tipos de fraude migratorio representan una severa amenaza a la seguridad nacional, pues crean vulnerabilidades.

Estas fallas pueden permitir a terroristas, delincuentes y extranjeros indocumentados ingresar y permanecer en Estados Unidos (EEUU).

El fraude de documentos y beneficios son elementos de crímenes relacionados con la inmigración, como el contrabando de personas y trata. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE es la encargada de perseguir estos delitos.

¿Qué se considera fraude migratorio de documentos y beneficios?

El fraude de documentos, también conocido como fraude de identidad, es la falsificación, alteración, venta o uso de documentos de identidad falsos . En algunos casos, involucra robo de identidad.

El fraude de beneficios es la alteración voluntaria de hechos materiales en una petición o solicitud para obtener un beneficio migratorio. Esto puede ser un delito de cuello blanco muy lucrativo que involucra esquemas sofisticados y múltiples cómplices.

¿Cuáles son las duras sanciones por Fraude Matrimonial?

El fraude matrimonial es un delito grave que presenta una amenaza a la seguridad nacional y la integridad del sistema de inmigración. Este delito grave conlleva una pena de prisión de hasta cinco años y una multa de hasta $250,000.

Esta sanción aplica tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses.

Además, los acusados pueden enfrentar cargos adicionales como fraude de visas, albergar a un extranjero y hacer declaraciones falsas. HSI lanzó la Iniciativa contra el Fraude Matrimonial (MFI) para educar sobre las graves consecuencias personales, financieras y legales.

¿Cómo combate ICE el fraude de documentos?

HSI se ha asociado con agencias federales, estatales y locales para crear el Grupo de Trabajo contra Fraude de Documentos y Beneficios.

Actualmente, HSI tiene 21 grupos de trabajo ubicados en principales áreas metropolitanas de EE. UU., como Atlanta, Miami, Los Ángeles y Nueva York.

Estos grupos buscan maximizar recursos, eliminar la duplicación de esfuerzos y llevar a cabo enjuiciamientos penales focalizados y incautaciones de bienes de alto impacto. Se exhorta al público a denunciar corrupción a través de la Línea para Pistas de ICE al 1-866-DHS-2-ICE.

