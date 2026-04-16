Anuncian 5 supermercados públicos para Nueva York: cuándo y dónde abrirá el primero

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La administración del alcalde Zohran Mamdani confirmó que el plan de supermercados públicos contempla la creación de cinco establecimientos, distribuidos estratégicamente para cubrir la totalidad de la ciudad. Bajo este esquema, se asignará una tienda municipal para cada uno de los condados: Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island.

El objetivo institucional es utilizar terrenos o estructuras propiedad de la ciudad para reducir los costos operativos y ofrecer productos de consumo masivo con descuentos directos al consumidor.

Distribución geográfica del proyecto

La expansión de la red de supermercados comenzará formalmente en East Harlem, Manhattan, específicamente en el mercado histórico de La Marqueta el cual será mejorado y acondicionado para 2027. Según los plazos establecidos por la Alcaldía, tras la inauguración del primer local, el gobierno local procederá a seleccionar y adecuar espacios en los otros cuatro distritos. Esta distribución busca garantizar que los residentes de todas las zonas de Nueva York tengan acceso a una "opción pública" de abastecimiento antes de que finalice el actual periodo de gestión en 2029.

"El plan es abrir una tienda de comestibles propiedad de la ciudad en cada uno de los otros cuatro distritos de Nueva York para el final de mi mandato", declaró Zohran Mamdani Alcalde de NY.

Implementación y logística en los condados

Para la ejecución de los locales en Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island, la ciudad planea asociarse con operadores externos que gestionarán el inventario bajo estrictas regulaciones de precios. Este modelo permitirá que la municipalidad subsidie indirectamente el costo final de los alimentos al exonerar a los establecimientos del pago de alquileres e impuestos inmobiliarios. La meta es que para finales de la década, la infraestructura esté plenamente operativa en cada punto cardinal de la metrópoli.

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