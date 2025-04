Así puede saber si califica para recibir ciertas ayudas en Carolina del Norte: acceda a la nueva herramienta gratuita

Suscríbete a nuestros canales

Las personas que hacen vida en Carolina del Norte, Estados Unidos (EEUU), y no saben cómo saber si puede acceder a ciertos beneficios, ahora pueden conocer la respuesta de forma gratis y discreta, sepa de qué se trata.

En el estado han creado una herramienta en línea de uso gratuito que permite a los residentes de Carolina del Norte identificar en solo minutos a qué programas de asistencia podrían calificar, como lo reseña el portal de Enlace Latino.

Estamos hablando de MyFriendBen-NC, que ha sido desarrollada por la organización sin fines de lucro Code the Dream, con sede en Durham, en colaboración con MyFriendBe y NC 211.

La misma ha sido creada con el objetivo de reducir las barreras que enfrentan muchas familias en Carolina del Norte para acceder a beneficios públicos como asistencia alimentaria, seguro médico y subsidios para el cuidado infantil.

Lo cierto es que, muchas familias desconocen los programas para los que podrían calificar o no logran completar los procesos de solicitud, debido a su complejidad, como lo señala el analista sénior de beneficios sociales en Code the Dream, Louise Pocock.

Descubra cómo funciona MyFriendBen-NC

Esta herramienta ofrece un proceso rápido, anónimo y disponible en español y 12 idiomas más.

Los usuarios responden una encuesta breve, en la que no se requiere compartir nombre ni información personal para obtener los resultados, que toma en promedio seis minutos,

Luego el sistema genera un informe personalizado con más del 90% de precisión, en el que se indica a qué beneficios pueden tener acceso, el valor estimado en dólares y el tiempo que podría tomar solicitarlos.

Las personas interesadas pueden visitar el sitio web de MyFriendBen-NC: MyFriendBen - North Carolina - MyFriendBen is dedicated to empowering individuals and organizations by making it easy to understand and access government benefits, tax credits and nonprofit programs, y completar la encuesta en línea.

Se espera que la iniciativa sea útil, no solo para las familias, sino también para trabajadores de salud comunitaria, líderes religiosos y organizaciones sin fines de lucro que asesoran a personas en situaciones vulnerables.

