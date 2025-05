California pausa la atención médica gratuita para inmigrantes: deberán pagar esta prima mensual

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha anunciado este miércoles una medida para pausar la expansión de la atención médica gratuita a inmigrantes de bajos ingresos sin estatus legal a través del programa estatal Medi-Cal.

Según una publicación de la cadena Telemundo, a partir de 2026, el estado dejará de inscribir a nuevos beneficiarios en este programa.

La decisión, responde al costo del programa que superó las expectativas y a la inestabilidad económica derivada de las políticas arancelarias federales. Esta acción del gobernador demócrata subraya los desafíos presupuestarios que enfrenta California.

¿Por qué California detiene la expansión de la atención médica a inmigrantes?

California asegura que el costo de esta expansión superó en $2.700 millones de lo proyectado. Ante un déficit de Medicaid de $6.2 mil millones, Newsom propone pausar nuevas inscripciones para controlar los gastos.

Lamentablemente, la presión presupuestaria obliga al gobernador a tomar estas medidas difíciles. Este programa recibe financiamiento estatal y no fondos federales.

¿Cómo afectará esta medida a los inmigrantes en California?

Según el plan de Newsom, los niños inmigrantes no se verán afectados. Sin embargo, los adultos de bajos ingresos sin estatus legal ya no podrán solicitar Medi-Cal a partir de 2026. Aquellos ya inscritos no serán dados de baja por la congelación de inscripciones.

Desde 2027, los adultos con "estatus migratorio insatisfactorio" en Medi-Cal, incluyendo indocumentados y aquellos no elegibles para Medicaid federal, deberán pagar una prima mensual de $100.

La oficina del gobernador argumenta que este monto coincide con el costo promedio de los planes de salud subsidiados en el mercado estatal. La mayoría de los actuales beneficiarios de Medi-Cal no pagan primas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.