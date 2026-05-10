Comida gratis en Florida: puntos de distribución y horarios para este lunes 11 de mayo

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Este lunes 11 de mayo se realizará un operativo de entrega de alimentos en el condado de Hardee, específicamente en la localidad de Wauchula.

La actividad está organizada y cuenta con el patrocinio de Central Florida Health Care, con el objetivo de suministrar suministros básicos a los asistentes durante la mañana.

Detalles del operativo en Wauchula

Horario: De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

De 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Patrocinante: Central Florida Health Care.

Central Florida Health Care. Dirección exacta (GPS): 807 Cobb Ct, Wauchula, FL 33873.

Indicaciones para conductores

Si se desplaza en vehículo particular, se recomienda llegar por la US-17, girando hacia el este en Main St y luego hacia el sur en S 9th Ave para acceder a Cobb Ct. También puede tomar la FL-64 si viene desde zonas aledañas.

Es obligatorio que los conductores asistan con la maleta del vehículo totalmente desocupada, ya que el personal depositará los insumos directamente en el maletero para agilizar el flujo de autos.

Traslado en transporte público

Para quienes utilicen el servicio de autobuses, deben tomar las rutas locales que conectan con el centro de Wauchula. Dependiendo de su punto de origen, es posible que deba realizar trasbordos en las paradas principales de la US-17.

Desde la parada más cercana, se debe caminar un trecho aproximado de dos a tres cuadras hasta la sede de CFHC. Se recomienda estrictamente llevar un carrito con ruedas o una maleta resistente, ya que el peso de los enseres entregados dificulta el traslado manual a pie.

Recomendaciones generales

Se aconseja a los interesados llegar al menos 30 minutos antes de la hora de inicio para asegurar su lugar en la fila. El operativo funcionará hasta las 11:00 a.m. o hasta que se agoten las existencias disponibles para el día. No se requiere documentación previa, pero la entrega se realiza por orden de llegada.

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