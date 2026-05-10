Planes sin costo para mamá: guía de eventos gratuitos, clases de zumba y pícnics en parques de Florida, Texas y Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Para este domingo 10 de mayo de 2026, existen diversas opciones gratuitas y actividades familiares organizadas por gobiernos locales en varias ciudades. Aquí tienes el detalle de los eventos confirmados:

San Antonio, Texas

Juarez Plaza (La Villita): La alcaldía organiza una jornada de bienestar físico a las 11:00 a. m. Tendrán una clase de Zumba gratuita abierta a todo público. Tras la clase, el distrito histórico de La Villita mantendrá actividades culturales y acceso libre a sus galerías de arte y tiendas de artesanía.

La alcaldía organiza una jornada de bienestar físico a las Tendrán una abierta a todo público. Tras la clase, el distrito histórico de La Villita mantendrá actividades culturales y acceso libre a sus galerías de arte y tiendas de artesanía. Sitio Histórico Estatal San Felipe de Austin: La Comisión Histórica de Texas decretó entrada gratuita para todas las madres este domingo. El centro de visitantes ofrece recorridos educativos sobre la historia de la colonia de Austin y senderos naturales para caminar en familia.

Washington D.C. y Maryland

Jardín Botánico de los Estados Unidos: El acceso es gratuito y para mañana han programado recorridos guiados especiales enfocados en las flores de temporada. Es un espacio ideal para fotografías familiares en el conservatorio y el jardín de mariposas.

El acceso es gratuito y para mañana han programado enfocados en las flores de temporada. Es un espacio ideal para fotografías familiares en el conservatorio y el jardín de mariposas. Fort Dupont Park: Este parque nacional en el área del DMV ofrece un programa de música en vivo al aire libre y áreas de pícnic habilitadas sin costo. Es una opción popular para familias que buscan un entorno de naturaleza sin salir de la capital.

Chicago, Illinois

Hamilton (Alexander) Park: El Distrito de Parques de Chicago organiza un pícnic familiar comunitario . Habrá acceso libre a las canchas deportivas y áreas de juegos infantiles, además de personal del parque coordinando algunas actividades recreativas para niños.

El Distrito de Parques de Chicago organiza un . Habrá acceso libre a las canchas deportivas y áreas de juegos infantiles, además de personal del parque coordinando algunas actividades recreativas para niños. Parque del Milenio (Millennium Park): Aunque no hay un festival oficial único para las madres, el acceso a la escultura reflectante ("The Bean") y los jardines es gratuito, y se espera la presentación de músicos callejeros autorizados en el área del teatro exterior durante la tarde.

Miami-Dade, Florida

Parques del Condado: El departamento de Parques y Recreación de Miami-Dade invita a utilizar los espacios verdes y pabellones de picnic de forma gratuita. Parques como el Tropical Park y Haulover Park suelen tener alta afluencia este día; se recomienda llegar temprano para asegurar mesas de picnic, ya que funcionan bajo el esquema de "primer llegado, primer servido".

Recuerda que al ser domingo, en muchas de estas ciudades (especialmente en áreas comerciales de Chicago y Washington D.C.) el estacionamiento en parquímetros de calle suele ser gratuito, lo que facilita el acceso a estas actividades públicas.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube