Hambre y deudas: descubre el drama de las madres latinas en EEUU

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La inflación persistente en los productos básicos sobrecarga los presupuestos de los hogares con menos recursos en todo el territorio nacional. Esta situación coloca las necesidades elementales fuera del alcance de millones de personas que sostienen solas sus hogares.

Las familias luchan diariamente contra un entorno económico que impide cubrir la canasta alimentaria sin recurrir a medidas desesperadas. La falta de estabilidad financiera genera un ciclo de carencias que afecta el bienestar emocional y físico de las cuidadoras.

Según la organización No Kid Hungry, un alto porcentaje de madres de bajos ingresos en Estados Unidos (EEUU) se endeudan y dejan de comer para alimentar a sus hijos. El estudio indica que el 34% de las encuestadas omitió comidas en el último año para dar prioridad a los menores.

¿Qué sacrificios hacen las madres de bajos ingresos en EEUU?

El 32% de las participantes contrajo deudas financieras para comprar suministros, mientras que el 35% retrasó el pago de servicios esenciales como la renta. Además, el 21% de las mujeres postergó su atención médica o la compra de recetas para ahorrar dinero.

Anne Filipic, directora de Share Our Strength, aseguró que para millones de mujeres las matemáticas simplemente no cuadran ante los precios actuales. "Ninguna madre debería saltarse comidas solo para asegurar que sus hijos tengan alimento", manifestó la ejecutiva en el reporte.

Alrededor del 23% de las madres trabajó horas extra o buscó un empleo adicional para intentar equilibrar sus finanzas. Sin embargo, la preocupación persiste, ya que el 43% teme no poder ofrecer alimentos saludables de manera constante.

¿Cómo afecta a las latinas la presión económica?

Esta presión económica impacta con fuerza a la comunidad hispana, donde uno de cada cuatro niños en sus hogares vive con hambre actualmente. Las madres latinas representan el 20% de los nacimientos en el país y muchas enfrentan la crianza sin apoyo.

La investigación señala que el 91% de las mujeres afirma que requeriría algún tipo de ayuda adicional para sentir seguridad en el futuro. El acceso a comida asequible y a una vivienda digna aparecen como las peticiones más urgentes entre las encuestadas.

Actualmente, 14 millones de niños sufren inseguridad alimentaria en la nación como consecuencia de los bajos salarios y el costo de vida. El hambre infantil es un reflejo de los desafíos que enfrentan las jefas de familia en su rol de proveedoras.

¿Qué soluciones se proponen para este grupo de madres?

La organización trabaja con socios locales para facilitar el acceso a programas de beneficios, cuidado infantil y opciones laborales flexibles. También defienden la ampliación del Crédito Tributario por Hijos para crear una estabilidad duradera en las familias.

Aspect Strategic realizó esta encuesta nacional a 1.508 mujeres con hijos menores de edad entre el 10 y el 16 de marzo de 2026. El estudio presenta un margen de error del 2.5% y refleja la vulnerabilidad de quienes sostienen la economía doméstica.

La meta de estas iniciativas consiste en que las madres puedan prosperar sin sacrificar su propia salud o estabilidad financiera básica. El apoyo comunitario y gubernamental resulta vital para revertir las alarmantes cifras de desnutrición y deuda en el país.

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