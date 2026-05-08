¿Recibes el SSI?: a partir de mayo podrían rebajarte el 33% de tu pago si vives con familiares

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La Administración del Seguro Social analiza una modificación en los criterios de asignación de la SSI que impactaría directamente a adultos con discapacidad y personas mayores de bajos recursos.

El cambio propuesto eliminaría protecciones vigentes para quienes residen en hogares que perciben asistencia del programa SNAP (cupones de alimentos). De implementarse esta medida, el gobierno federal comenzaría a contabilizar el hecho de vivir con familiares como "apoyo económico" o renta subsidiada, una interpretación que, según reportes técnicos, afectaría la estabilidad financiera de cerca de 400.000 ciudadanos en todo el país.

Ajustes en el cálculo por apoyo familiar

Bajo la normativa actual, los beneficiarios de la SSI que viven en hogares calificados para recibir ayuda alimentaria cuentan con una exención que impide que su beneficio se reduzca por no pagar una renta completa. La nueva propuesta busca eliminar parte de esta salvaguarda, asumiendo que si un adulto mayor de 18 años no cubre el costo total de su estancia, está recibiendo una ayuda externa que debe deducirse de su cheque mensual. Este ajuste técnico podría traducirse en una disminución de hasta el 33% del monto total que recibe el beneficiario para gastos críticos como medicinas y transporte.

Además del impacto monetario, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos advierten sobre un aumento en la burocracia para las familias afectadas. La implementación de esta regla obligaría a los hogares a reportar de manera constante y detallada los ingresos totales de la vivienda, los pagos de servicios públicos y la distribución exacta de los gastos domésticos. Los expertos señalan que este nivel de supervisión administrativa eleva el riesgo de errores en los reportes, lo que podría generar suspensiones temporales del pago o reclamaciones gubernamentales por supuestos sobrepagos.

Estado actual de la normativa

Desde la Oficina de Administración y Presupuesto se ha informado que, aunque la propuesta está bajo revisión, aún no se ha tomado una decisión definitiva. El comisionado Frank Bisignano ha manifestado el compromiso de la institución con los sectores vulnerables, mientras el proyecto se prepara para entrar en una fase de consulta pública. Durante este periodo, tanto legisladores como ciudadanos podrán presentar sus objeciones antes de que el cambio se convierta en una regla oficial:

"Reducir beneficios en estos casos sería contraproducente", señaló Galen Carey de la Asociación Nacional de Evangélicos al referirse al impacto en familias que cuidan de adultos con condiciones como el síndrome de Down.

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