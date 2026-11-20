El estreno de Grand Theft Auto VI (GTA VI) como el primer título de la franquicia distribuido exclusivamente mediante descarga digital reavivó el debate sobre los derechos de los consumidores en el entretenimiento electrónico. Ante este escenario, el representante demócrata estadounidense por Orlando, Maxwell Frost, presentó esta semana el proyecto denominado Ley de Protección de Nuestros Juegos, una iniciativa diseñada para garantizar la propiedad de videojuegos digitales y modificar la forma en que las empresas publicitan y comercializan sus productos.

Alcance de la legislación y defensa del consumidor

Durante una reunión virtual organizada por la agrupación Players Alliance, el legislador explicó que la propuesta pretende asegurar que los usuarios conserven el acceso permanente a los títulos por los que pagan, incluso si las compañías desarrolladoras o distribuidoras deciden dar de baja sus plataformas en línea.

“La Ley de Protección de Nuestros Juegos busca proteger a los jugadores y otorgarnos derechos. Cuando alguien te dice que vas a comprar algo, lo compras y deberías poder tenerlo para siempre, independientemente de si los servidores se cierran o no”, afirmó Frost.

El congresista vinculó la medida con el costo de vida y añadió que el proyecto también busca restringir las fusiones corporativas y fomentar la competencia dentro de la industria para evitar el encarecimiento de los precios. La iniciativa legislativa surge poco después de que Sony anunciara que dejará de fabricar discos físicos para videojuegos en 2028, lo que consolidaría un mercado exclusivamente digital.

Preocupación por el formato digital y las licencias

La transición hacia las descargas únicas generó inquietud tanto entre usuarios particulares como en comercios especializados. Scott Ertz, propietario de The Forge Social Gaming Center en Tampa, señaló que el lanzamiento de Grand Theft Auto VI —tras 13 años de espera desde la entrega anterior y con un precio de venta de 80 dólares por copia digital— marca un punto de inflexión respecto a las ediciones anteriores que contaban con respaldo en disco para consolas como PlayStation 3 y Xbox 360.

Según explicó Ertz, a diferencia de las copias físicas que pueden ejecutarse sin restricciones décadas después, la adquisición en línea suele otorgar únicamente una licencia de descarga sujeta a las decisiones de las compañías. El empresario advirtió que, si fabricantes o estudios como Sony, Microsoft o Rockstar deciden revocar licencias o retirar el título de las tiendas virtuales dentro de cinco, diez o quince años, los compradores perderían por completo el acceso al producto adquirido.

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