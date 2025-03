Conozca los requisitos para homologar un título de ingeniero civil en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Homologar un título de ingeniero civil en Estados Unidos es un proceso que puede variar según el estado en el que desee ejercer, ya que cada departamento de educación tiene sus requisitos.

Cada estado tiene su propio consejo de ingeniería, por lo que los recaudos varían.

¿Qué se necesita para homologar un título de ingeniero civil?

Los estados requieren que el certificado sea evaluado por una organización acreditada. Esta evaluación determinará si la educación del postulante equivale a un título de ingeniero civil de una universidad estadounidense.

Algunas organizaciones reconocidas son:

World Education Services (WES).

Educational Credential Evaluators (ECE).

International Education Evaluators (IEE).

En el caso de ingenieros civiles, se recomienda acudir al National Council of Examiners for Engineering and Surveying (NCEES), puesto que se especializan en esta profesión.

La documentación que se requiere para la evaluación es:

Copia de título universitario.

Transcripciones académicas.

Descripción del plan de estudios.

Certificados de experiencia laboral (si aplica).

Una vez que el título de ingeniero civil haya sido evaluado y aprobado, debe presentar una solicitud para obtener la licencia de ingeniero profesional (PE) en el estado que espera ejercer.

Por ejemplo, En Nueva York, esta solicitud es llevada por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York.

En California, la solicitud se presenta en la Junta de Ingenieros Profesionales, Agrimensores y Geólogos (BPELSG en inglés).

Mientras que para ejercer en Florida, la petición se hace ante la Junta de Ingenieros Profesionales de Florida.

