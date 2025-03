¿Estados Unidos reinicia el envío de deportados venezolanos a Guantánamo?: Esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Se ha dado a conocer que ante las denuncias y problemas que han surgido por el envío de deportados desde Estados Unidos a El Salvador, se estarían reanudando los envíos de inmigrantes a la base militar de Guantánamo.

Resulta que el envío a la base naval de Guantánamo de inmigrantes venezolanos -presuntamente relacionados con la pandilla Tren de Aragua- se abría reiniciado este pasado jueves 20 de marzo, así lo indica el portal de noticias de Univisión.

Señalan que esta información fue confirmada directamente por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, de forma exclusiva al medio.

“Ayer, DHS envió una vez más a peligrosos miembros de pandillas y extranjeros ilegales fuera de suelo estadounidense, a la bahía de Guantánamo”, indicó la subsecretaria de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin.

Este es el primer envío de venezolanos, del que se tiene conocimiento, después de que el centro fuera vaciado y 40 migrantes fueran llevados a un centro de detención de Louisiana a mediados de mes.

Vale la pena destacar que, en ese momento, funcionarios habían asegurado que no descartaban nuevos traslados.

Panorama de lo que sucede con los nuevos envíos a Guantánamo

Mclaughlin asegura que se trata de personas que el gobierno ha relacionado con la pandilla venezolana Tren de Aragua.

Esto, a pesar de que aun están en proceso demandas pendientes contra el gobierno federal para evitar el traslado y la detención de personas en este centro.

Principalmente, debido a que hasta ahora no ha mostrado evidencia de una operación consolidada de la banda en USA. Y de que los reportes señalan que muchos han sido fichados sin evidencias, en una gran cantidad de casos se hace alusión a detenciones impulsadas por el simple hecho de tener tatuajes.

Recordemos que, el gobierno federal ha asegurado que tatuajes de coronas, de frases como 'real hasta la muerte', de flores y con la silueta de Michael Jordan son parte de la simbología de esta banda venezolana.

Esto, a pesar de que funcionarios venezolanos de inteligencia aseguran queno quedó registrada una simbología de tatuajes específica, como la que reporta USA.

A pesar de que no se dieron detalles sobre cuantas personas habrían sido enviados al cuestionado centro de detención, el diario The New York Times reportó que unas 20 personas salieron a bordo de un vuelo charter desde El Paso, Texas, a Guantánamo.

