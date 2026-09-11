Cronograma de eventos en Nueva York y Virginia: estos serán los actos protocolares por el 11-S

Las autoridades de la ciudad de Nueva York y del Museo Nacional del 11 de Septiembre avanzan en la ejecución del cronograma oficial para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de los atentados terroristas de 2001.

La agenda institucional contempla homenajes a las 2.753 víctimas fatales registradas en la Zona Cero y a los socorristas fallecidos por secuelas médicas en los años posteriores.

Actos en Nueva York

Viernes 11 de septiembre (Día central)

05:00 AM: Cierre de la gira conmemorativa "Steel Across America" en el túnel Brooklyn-Battery. La familia del bombero Stephen Siller recreará su trayecto final al recibir una pieza de acero recuperada de las Torres Gemelas.

Cierre de la gira conmemorativa "Steel Across America" en el túnel Brooklyn-Battery. La familia del bombero Stephen Siller recreará su trayecto final al recibir una pieza de acero recuperada de las Torres Gemelas. 08:00 AM: Apertura de accesos para familiares de las víctimas a la plaza del National September 11 Memorial & Museum.

Apertura de accesos para familiares de las víctimas a la plaza del National September 11 Memorial & Museum. 08:30 AM: Inicio formal de la ceremonia privada en la Plaza del Memorial, encabezada por los familiares de las víctimas y con la presencia del vicepresidente JD Vance y exmandatarios.

Inicio formal de la ceremonia privada en la Plaza del Memorial, encabezada por los familiares de las víctimas y con la presencia del vicepresidente JD Vance y exmandatarios. 08:46 AM: Primer minuto de silencio nacional, conmemorando el instante exacto en que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center. Tocado de campanas en templos religiosos de la ciudad.

Primer minuto de silencio nacional, conmemorando el instante exacto en que el vuelo 11 de American Airlines impactó contra la Torre Norte del World Trade Center. Tocado de campanas en templos religiosos de la ciudad. 08:47 AM: Inicio de la lectura pública de los 2.983 nombres de las personas fallecidas en los atentados de 2001 y en el ataque de 1993.

Inicio de la lectura pública de los 2.983 nombres de las personas fallecidas en los atentados de 2001 y en el ataque de 1993. 09:03 AM: Segundo minuto de silencio por el impacto del vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur.

Segundo minuto de silencio por el impacto del vuelo 175 de United Airlines contra la Torre Sur. 09:37 AM: Tercer minuto de silencio por el impacto del vuelo 77 de American Airlines contra la sede del Pentágono en Virginia.

Tercer minuto de silencio por el impacto del vuelo 77 de American Airlines contra la sede del Pentágono en Virginia. 09:59 AM: Cuarto minuto de silencio en el momento exacto del colapso de la Torre Sur.

Cuarto minuto de silencio en el momento exacto del colapso de la Torre Sur. 10:03 AM: Quinto minuto de silencio por la caída del vuelo 93 de United Airlines en Shanksville, Pensilvania.

Quinto minuto de silencio por la caída del vuelo 93 de United Airlines en Shanksville, Pensilvania. 10:28 AM: Sexto minuto de silencio marcando el derrumbe de la Torre Norte.

Sexto minuto de silencio marcando el derrumbe de la Torre Norte. 12:30 PM (aprox.): Finalización de la lectura de nombres y séptimo minuto de silencio en honor a los socorristas y residentes fallecidos en los años posteriores a consecuencia de enfermedades derivadas del polvo tóxico.

Finalización de la lectura de nombres y séptimo minuto de silencio en honor a los socorristas y residentes fallecidos en los años posteriores a consecuencia de enfermedades derivadas del polvo tóxico. 02:00 PM: Oficio de la segunda misa conmemorativa de la jornada en la Catedral de San Patricio, acompañada por bandas de gaitas y tambores de los cuerpos de emergencia.

Oficio de la segunda misa conmemorativa de la jornada en la Catedral de San Patricio, acompañada por bandas de gaitas y tambores de los cuerpos de emergencia. 03:00 PM: Reapertura de la Plaza del Memorial para el público general y encendido de las 88 bombillas de xenón de la instalación Tribute in Light desde la azotea del estacionamiento Battery, la cual permanecerá encendida hasta el amanecer del sábado.

Reapertura de la Plaza del Memorial para el público general y encendido de las 88 bombillas de xenón de la instalación desde la azotea del estacionamiento Battery, la cual permanecerá encendida hasta el amanecer del sábado. 06:30 PM: Inicio de la ceremonia protocolar previa en el Estadio de los Yankees antes del encuentro de la Serie del Metro entre los Mets y los Yankees de Nueva York.

Sábado 12 de septiembre

09:00 AM: Apertura formal de la exposición histórica En su honor: 25 años de servicio inspirado en el 11-S en el Museo del 11-S, presentando objetos recuperados y relatos sobre las iniciativas de servicio público surgidas tras los atentados.

Domingo 13 de septiembre

04:00 PM a 07:00 PM: Franja de acceso gratuito para residentes, trabajadores y estudiantes del estado de Nueva York al Memorial y Museo del 11-S (con identificación requerida), financiada por la Carnegie Corporation.

06:00 PM: Apertura de puertas e inicio del concierto "Una noche de recuerdo" en el Madison Square Garden, con presentaciones de la banda de gaitas y tambores del NYPD e invitados especiales para clausurar la semana conmemorativa.

Actos en Virginia

Viernes 11 de septiembre (Día central)

8:30 AM - Ceremonia de conmemoración en la sede policial de Fairfax: Acto protocolar con la presencia de autoridades locales y cuerpos de seguridad del condado de Fairfax.

Acto protocolar con la presencia de autoridades locales y cuerpos de seguridad del condado de Fairfax. 9:00 AM - Ceremonia oficial de observancia en el Pentágono (Arlington): Acto principal encabezado por el presidente Donald Trump desde la sede del Departamento de Defensa. El programa comprende la lectura de los nombres de las 184 víctimas fallecidas en el Pentágono y a bordo del vuelo 77 de American Airlines, guardando minutos de silencio frente al memorial.

Acto principal encabezado por el presidente Donald Trump desde la sede del Departamento de Defensa. El programa comprende la lectura de los nombres de las 184 víctimas fallecidas en el Pentágono y a bordo del vuelo 77 de American Airlines, guardando minutos de silencio frente al memorial. 10:00 AM - Ceremonia de conmemoración en Alejandría: Acto anual en la sede del Departamento de Policía de Alejandría con presentación de colores y discursos institucionales.

Acto anual en la sede del Departamento de Policía de Alejandría con presentación de colores y discursos institucionales. 10:00 AM - Apertura del "Honor Walk" (Museo Nacional del Ejército): Recorrido al aire libre de tres días de duración en el Museo del Ejército de EE. UU. (Fort Belvoir), donde además se exhibe de forma especial la bandera estadounidense desplegada sobre la fachada del Pentágono el 12 de septiembre de 2001.

Recorrido al aire libre de tres días de duración en el Museo del Ejército de EE. UU. (Fort Belvoir), donde además se exhibe de forma especial la bandera estadounidense desplegada sobre la fachada del Pentágono el 12 de septiembre de 2001. 7:00 PM - Ceremonia comunitaria en Great Falls: Homenaje nocturno en el Great Falls Freedom Memorial para recordar a los residentes locales fallecidos en los atentados.

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