EEUU pone bajo la lupa a viajeros españoles: los nuevos datos que deben proporcionar

El Gobierno de Estados Unidos puso en marcha nuevas directrices de seguridad que afectan directamente a los ciudadanos españoles que tramitan el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje o ESTA, el cual es un sistema automatizado que determina si los ciudadanos de países que pertenecen al Programa de Exención de Visado (como España) son aptos para viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa tradicional.

A partir de esta semana, el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes exige una declaración exhaustiva de datos que anteriormente eran de carácter opcional o inexistentes en el registro.

Markwayne Mullin, Senador y Secretario de Seguridad Nacional designado de EEUU, declaró al respecto:

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Seguridad Nacional está utilizando todas las herramientas tecnológicas a su disposición para fortalecer el proceso de autorización de viaje. No pediremos disculpas por aplicar los estándares de seguridad más estrictos del mundo".

Historial digital y de contacto

El gobierno de EEUU ahora cruza los datos del viajero de nacionalidad española con sus bases de datos de seguridad antes de que se suba al avión. Los solicitantes deben ahora declarar todos los nombres de usuario utilizados en redes sociales durante los últimos cinco años. El formulario incluye un menú desplegable con las principales plataformas globales, tales como Facebook, X (Twitter), Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest y TikTok, entre otras. Esta medida se complementa con la obligación de consignar los números de teléfono empleados en ese mismo lapso y la totalidad de cuentas de correo electrónico activas en la última década.

Costos y vigencia del permiso

Pese a los nuevos controles, el documento tiene una tarifa de 21 dólares (aproximadamente 18 euros). La autorización conserva su validez de dos años, permitiendo múltiples ingresos al territorio estadounidense durante ese tiempo, siempre que el pasaporte del titular no expire antes.

La Oficina de Prensa de la Casa Blanca, en un comunicado sobre las nuevas directrices declaró:

"Nuestra misión es clara: restaurar el orden y la seguridad en nuestras fronteras. Eso incluye una revisión minuciosa de los antecedentes de cada individuo que solicite el privilegio de ingresar a los Estados Unidos"

