El hombre regresa a la luna: lo más relevante del viaje y su tripulación

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El Centro Espacial Kennedy en Florida concentra hoy la atención del mundo ante los preparativos finales del cohete Space Launch System. Los técnicos de la agencia espacial verifican cada sistema de la cápsula para garantizar la seguridad de la tripulación en este viaje.

La potencia extrema de los motores principales elevará la estructura sobre la torre de control en cuestión de segundos tras el encendido. Este evento representa el avance tecnológico más significativo en materia de transporte aeroespacial profundo de los últimos cincuenta años de historia.

La NASA confirma que el lanzamiento de Artemis II ocurrirá este miércoles 1 de abril desde Cabo Cañaveral para orbitar el satélite natural. Medios locales transmitirán la cobertura especial en vivo desde las 6:20 p.m.

¿Cuál es el horario para seguir el lanzamiento de Artemis II?

La ventana de despegue oficial cuenta con una duración de dos horas y abre exactamente a las 6:24 p.m., hora del Este. Las plataformas digitales como Telemundo 31 ofrecerán un especial previo que iniciará desde las 11:50 a.m. para analizar los detalles técnicos.

El éxito de la operación depende estrictamente de que las condiciones meteorológicas en la costa de Florida permanezcan favorables durante el conteo final. Los expertos monitorean la velocidad del viento y la actividad eléctrica en la atmósfera para autorizar el encendido de los propulsores.

Tres estadounidenses y un canadiense integran el equipo de especialistas que viajará a bordo de la nave Orion en esta travesía histórica. El objetivo principal busca validar la resistencia del escudo térmico y los sistemas de navegación antes de intentar un nuevo alunizaje.

¿Qué fases ocurrirán durante el lanzamiento de Artemis II?

El momento del despegue generará una estela de humo y fuego visible a varias millas de distancia debido a la combustión del hidrógeno. Minutos después del ascenso, el cohete ejecutará la separación de etapas para desprender el peso de los tanques de combustible ya vacíos.

La etapa central también se apartará del módulo de mando para permitir que la nave continúe su trayectoria con mayor eficiencia hacia el espacio. Este proceso de descarte asegura que la cápsula alcance la velocidad necesaria para escapar de la gravedad terrestre y dirigirse a su destino.

Esta misión no contempla un descenso sobre la superficie lunar, ya que la tripulación solo rodeará el satélite antes de volver a casa. Los diez días de viaje servirán para probar la respuesta de la estructura ante la radiación solar y el vacío exterior.

¿Qué representa para la ciencia el lanzamiento de Artemis II?

Este vuelo constituye el primer regreso de seres humanos a las inmediaciones de la Luna desde la mítica misión Apolo 17 en 1972. La NASA establece con este proyecto las bases para la futura construcción de una estación permanente en la órbita del polo sur.

La colaboración internacional entre Estados Unidos (EEUU) y Canadá fortalece los lazos científicos para la próxima generación de exploradores que llegarán hasta Marte. El cohete SLS destaca como uno de los más poderosos del mundo y su éxito definirá el futuro presupuesto espacial.

No pierda detalle de este acontecimiento que cambiará nuestra comprensión sobre el lugar que ocupa el ser humano en el vasto universo conocido. La tecnología de 2026 permite una transmisión con nitidez absoluta para que cada hogar sienta la emoción de este despegue histórico.

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