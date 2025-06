Esto es lo que debe hacer si extravía el pasaporte con su visa americana: paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Perder el pasaporte con la visa de Estados Unidos es una verdadera pesadilla debido a todo el proceso burocrático que implica: las largas esperas para la cita, las interminables filas, y demás.

Aunque muchos creen que recuperar la visa será un trámite sencillo, la realidad es que el proceso es bastante complicado.

"No quiere decir que porque ya tenía una visa, le van a aprobar una nueva automáticamente", declaró para la FM de RCN Radio, Carlos Olarte, abogado especialista en migración y asesor de visas de inversionista.

¿Qué debes hacer si pierdes el pasaporte con la visa americana?

Para empezar, registra la pérdida de tu pasaporte y visa estadounidense en la página de denuncias en línea de la Policía Nacional.

Después, ponte en contacto con la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Su sitio web explica que deberás diligenciar un formulario especial (que encontrarás en su enlace) y remitirlo a [email protected], junto con el comprobante de la denuncia hecha ante la Policía.

Cabe destacar que, esto aplica para cualquier embajada alrededor del mundo.

Ten en cuenta que, si recuperas o encuentras su pasaporte con visa después de haberlo reportado como perdido o robado, ese documento ya no es válido. No podrás usarlo como si nada hubiera pasado.

"Es bien importante, antes de poner la denuncia, buscar por todos lados, porque ha habido personas que ponen la denuncia y después dicen: 'No, abogado, ya me apareció el pasaporte con la visa'. Ya grave, ya ese pasaporte y esa visa no sirven", destacó Olarte.

Es un error grave creer que no habrá problemas si viajas con un pasaporte que encontraste y que contenía una visa estadounidense previamente reportada como perdida o robada. La Embajada de Estados Unidos es muy clara al respecto: no reactiva visas.

Esto significa que si recuperas tu pasaporte con una visa de Estados Unidos que ya habías declarado como extraviada o robada ante la Embajada, bajo ninguna circunstancia debes usar esa visa para viajar.

Una vez que hayas reportado la pérdida de tu pasaporte a la policía y a la Embajada de Estados Unidos, el siguiente paso es ir a la Cancillería de tu país de origen para que te expidan un pasaporte nuevo.

Cuando ya tengas tu nuevo pasaporte, el abogado Carlos Olarte explica que debes completar el formulario DS-160, que es parte del proceso para solicitar una nueva visa.

