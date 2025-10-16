Florida Prepaid Plans: descubre qué es y cómo te ayuda a cursar estudios universitarios

Suscríbete a nuestros canales

El costo de la educación superior sigue subiendo sin parar, pero las familias en Florida tienen una solución respaldada por el estado: el Florida Prepaid College Plan.

Este programa, que es el plan de matrícula prepagada más grande del país, permite a padres, abuelos y otros familiares asegurar el costo futuro de la matrícula y la mayoría de las tarifas en las universidades y colleges públicos de Florida, pagando a precios actuales.

¿Qué es Florida Prepaid y para qué sirve?

Florida Prepaid es un Plan Prepagado 529 que opera como un contrato. El comprador realiza pagos fijos (mensuales o en un solo pago) a la Junta de College Prepaid de Florida.

A cambio, el plan cubre un número definido de horas de crédito (generalmente 60 o 120, dependiendo del plan) y las tarifas requeridas cuando el beneficiario se matricule en una institución pública de Florida.

La gran ventaja es su garantía estatal, lo que significa que el estado absorbe cualquier aumento de la matrícula que exceda las proyecciones.

Calificación y requisitos: ¿Quiénes aplican al Florida Prepaid?

Cualquiera puede adquirir un plan (el comprador), pero el beneficiario (el estudiante) debe ser residente de Florida, o el comprador debe ser residente de Florida al momento de la inscripción.

Además, el beneficiario debe tener la edad suficiente para completar el plan antes de que lo necesite para la universidad.

La inscripción se lleva a cabo durante el Período de Inscripción Abierta anual, que generalmente ocurre de febrero a abril.

Proceso de aplicación y costos

Aplicar es simple y se realiza directamente en el sitio web oficial de Florida Prepaid.

Elige tu plan: Hay varias opciones, como planes universitarios de 4 años, planes de college de 2 años y opciones de dormitorio, que cubren diferentes cantidades de créditos.

Calcula el precio: La herramienta de precios en el sitio web usa la edad del beneficiario y el plan seleccionado para determinar el costo total. Los pagos mensuales son fijos y nunca aumentan. Por ejemplo, planes populares pueden empezar desde los $39 al mes (Plan de College de 2 Años) o menos de $135/mes (Plan Universitario de 4 Años), pero estas cantidades varían según el año de compra y la edad del niño.

Inscríbete: Completa la solicitud en línea y paga una tarifa de inscripción no reembolsable (a menudo alrededor de $50, pero se ofrecen exenciones durante la inscripción abierta).

Una vez inscrito, recibirás una notificación con tu precio final. Los planes se pueden transferir a otro familiar elegible o cancelar, en cuyo caso recibirías un reembolso. No pierdes tu inversión.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube